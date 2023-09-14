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Yeni Ukrayna Büyükelçisi Levent Bilgen kimdir? Resmi Gazete'de yayımlandı! Levent Bilgen'in biyografisi

14.09.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Levent Bilgen, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararı sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yeni Ukrayna Büyükelçisi Levent Bilgen oldu. Birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Levent Bilgen kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Yeni Ukrayna Büyükelçisi Levent Bilgen kimdir? Resmi Gazete'de yayımlandı! Levent Bilgen'in biyografisi

Yeni Ukrayna Büyükelçisi Levent Bilgen oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 5 ülkeye yeni büyükelçiler atandı. Ataması yapılan ülkeler Ukrayna, Polonya, Ukrayna, Fas ve Burundi. Ukrayna'nın yeni Büyükelçisi Levent Bilgen'e dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Levent Bilgen'in hayatı ve biyografisi...

LEVENT BİLGEN KİMDİR?

Levnet Bilgen TED Ankara Koleji'ni bitirmiş, Lisans eğitimini ABD'de, George Mason Üniversitesi Yöneticilik Fakültesi'nde, İşletme alanında; masterını, aynı üniversitenin Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası İş ve İşlemler konusunda yapmıştır.

YENİ UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ LEVENT BİLGEN'İN MESLEKİ KARİYERİ

1995'te Dışişleri Bakanlığı'na girmiş, çeşitli görevlerde bulunmuş, 2007-2009 yıllarında Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Tahsin Burcuoğlu'nun özel danışmanı olarak görev yapmış, 2009-2011 yıllarında Toronto Kurucu Başkonsolosu, 2011-2014 yıllarında ise New York Başkonsolosu olmuş, 12 Aralık 2014 - 1 Ekim 2016 tarihleri arasında Abu Dabi Büyükelçisi olarak görev yapmıştır. 2017 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı Müşaviridir. 2018-2019 yılları arasında Meclis Dışışleri Komisyonu Danışmanlığı yaptı.

ATAMA KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları şu şekilde:

"Rusya Federasyonu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tanju BİLGİÇ,

Ukrayna Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Levent BİLGEN,

Polonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çok Taraflı Ekonomik işler Genel Müdür Yardımcısı Rauf Alp DENKTAŞ,

Fas Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa İlker KILIÇ,

Burundi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Alp IŞIKLI, atanmıştır."


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