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Yeni yılın ilk saatinde Kartal’da yangın paniği

01.01.2022 02:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal’da yeni yılın ilk saatinde 10 katlı apartmanda yangın paniği yaşandı. Apartmanın 7. katında çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeni yılın ilk saatinde Kartal’da yangın paniği

Alınan bilgiye göre, yılın ilk saatinde Kartal’da Uğur Mumcu Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisinde bulunan 10 katlı apartmanın 7. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle site sakinleri sokağa döküldü. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırırken, diğer kişiye olay yerinde ambulansta müdahale edildi. Öte yandan polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle çalışma başlattı.

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"2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ"

Mücahit Tunç, “ 10 katlı binanın 7’inci katında alevleri gördük. Yangın var diye seslendiler. Hızlıca aşağıya inerek polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen 2 kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı ölen yada yaralanan yok” diye konuştu. (İHA)

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