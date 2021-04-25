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Yeni Zelanda’da sosyal mesafesiz 50 bin kişilik konser!

25.04.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsle en iyi şekilde mücadele eden ülkelerin başında yer alan Yeni Zelanda'da hayat normale döndü. Eden Park Stadyumu’nda 50 bin kişilik konser verildi. Müzikseverler sosyal mesafe kuralı olmadan doyasıya eğlendi.

Yeni Zelanda’da sosyal mesafesiz 50 bin kişilik konser!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tüm hızıyla sürüyor. Kovid-19) mücadeleyle en iyi mücadele eden ülkelerin başında gelen Yeni Zelanda’da 50 bin kişilik konser şaşırttı. Ülkenin Auckland kentindeki Eden Park Stadyumu’nda düzenlenen ve hınca hınç dolan konserde sosyal mesafe ya da maske takma zorunluluğu olmaması dikkat çekti.

MESAFESİZ-MASKESİZ MÜZİK ZİYAFETİ

Konsere gelen binlerce kişi sosyal mesafenin yanı sıra maske de takmadı. Yerel medyaya konuşan konsere gelen müzikseverler, “İnsanlar olarak bir araya gelip aynı şarkıları birlikte söyleyebilmek bizim için çok önemli. Bize bir şeyin parçası olduğumuzu hissettiriyor” dedi.

“TEKRAR KONSER VEREBİLECEK MİYİZ BİLMİYORDUK”

Stadyumda 50 bin kişiye konser veren müzik grubu Six60’in solisti Matiu Walters, “Kısıtlama altında olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Oldukça berbattı. Ve tekrar konserde çalabilecek miyiz bilmiyorduk. Ama birkaç nedenden ötürü burada Yeni Zelanda'da şanslıyız."ifadesini kullandı.

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"ACIMASIZ BİR YILDAN UZAKLAŞTIKLARINI GÖRMEK HARİKAYDI"

Grubun gitaristi Ji Fraser ise “İnsanların ne kadar heyecanlı olduklarını görmek, dışarıda olmaktan ve canlı müzik duymaktan ve onların acımasız bir yıldan uzaklaştığını görmek harikaydı. Çok özeldi. Normal hayatı özlemişiz” diye konuştu.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Yeni Zelanda

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