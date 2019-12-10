HABER

Yeni Zelanda'da Whaakari Yanardağı'ndaki patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 00:19 | Son Güncelleme

Beyaz Ada'daki Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu Ada'da mahsur kalan 8 kişiden hala haber alınamıyor

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Plenty Körfezi açıklarında Beyaz Ada'da Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu Ada'da mahsur kalan 8 kişiye hala ulaşılamadığı bildirildi.

Yeni Zelanda polisince kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, patlamanın ardından 5 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı 34 kişinin ise ise Ada'ya en yakın kıyı şehri Whakatane'deki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Açıklamada hastanelerde tedavi gören 3 kişinin taburcu edildiği, halen Ada'da olduğu tahmin edilen 8 kişiden ise haber alınamadığı kaydedildi.

Açıklamada, arama ve kurtarma ekiplerinin, püsküren lavların Ada'nın her yerine yayılması sonucu kayıp kişilere ulaşamadığı ifade edildi.

Dün yerel saatle 14.30 (TSİ 04.30) sularında meydana gelen patlamada Ada'da, Royal Carribean şirketinin "Ovation of the Seas" yolcu gemisindeki 37 kişilik turist kafilesinin yanı sıra 10 kişinin daha bulunduğu kaydedilmişti.

Yeni Zelanda Kızılhaçı'nın kayıp yakınlarının başvurması için açtığı web sayfasında Avustralya, Yeni Zelanda, ABD, Hindistan ve bazı Avrupa ülkelerinin vatandaşları adına kayıp başvuruları yapılmıştı.

Yeni Zelanda'nın en aktif volkanlarından olan Whakaari Yanardağı, son olarak 2001'de faaliyete geçmişti.

Görenler inanamadı! Kaya parçası değil böbrek taşı Görenler inanamadı! Kaya parçası değil böbrek taşı
Kahramanmaraş'ta aranan 38 kişi yakalandıKahramanmaraş'ta aranan 38 kişi yakalandı
Görüş mesafesi 100 metrenin altına düştü!Görüş mesafesi 100 metrenin altına düştü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beyaz Ada patlama Whaakari Yanardağı Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa’da yoğun sis! Görüş mesafesi 100 metrenin altına düştü!

Görüş mesafesi 100 metrenin altına düştü!

Köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

Köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yeniden hastaneye kaldırıldı!

Demirtaş yeniden hastaneye kaldırıldı!

Malatya'da zincirleme kaza: 2'si bebek, 5 yaralı

Malatya'da zincirleme kaza: 2'si bebek, 5 yaralı

İBB Meclisi'nde Kanal İstanbul tartışması! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

İBB Meclisi'nde Kanal İstanbul tartışması! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

İstanbul'da silah sesleri! Motosikletli saldırganlar büfeye kurşun yağdırdı!

İstanbul'da silah sesleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.