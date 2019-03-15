Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısına tepkiler

Teröristin hazırladığı nefret manifestosunda ABD Başkanı Donald Trump'a da yer verildiğine işaret eden Awad, "Sayın Trump, sizin sözleriniz önemli. Tüm Müslümanlar, siyahiler, Yahudiler ve göçmenlere emniyette oldukları teminatını vermelisiniz." ifadelerini kullandı.

Müslümanların camilere giderken can korkusu taşımamaları için yerel yetkililerden gerekli önlemleri almalarını isteyen Awad, "Siyasi liderlerimizden, büyüyen İslamofobi ve nefrete karşı vurgu yapmalarını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Awad, Müslümanların meşru korkuları olduğunu ve beyaz ırkçılar tarafından korkutulduğunu belirterek, "Korkmamalısınız, korunmalısınız." dedi.

WASHINGTON/ ABD'deki Müslüman sivil toplum kuruluşları ile Türk ve Müslüman toplumu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısına sert tepki gösterdi.

- "Olanlar, ibadet eden masum kişilere karşı bir terör eylemidir"

ABD Müslüman Organizasyonları Konseyinden (USCMO) yapılan açıklamada da "Yeni Zelanda'daki iki camide düzenlenen terör saldırılarını kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen USCMO Genel Sekreteri Usame Cemal, "Bu konuda bir yanlış yapmayalım, olanlar ibadet eden masum kişilere karşı bir terör eylemidir. Olanları basit bir şiddet eylemi olarak nitelemek, bu iğrenç suçu besleyen nefret ideolojisini hafife almak olur." ifadelerini kullandı.

ABD'nin önemli Müslüman kuruluşlarından Tüm Dulles Bölgesi Müslüman Toplumu (ADAMS Center) da saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırıdan dolayı derin endişe duyulduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Bu aşağılık ve korkakça eylemi kınıyoruz. Yeni Zelanda güvenlik yetkilileri 4 terör şüphelisini yakaladı ve bu çirkin terör suçluları için mutlak bir adalet istiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kurbanların yakınlarının, Yeni Zelanda Müslümanlarının ve halkının acılarının paylaşıldığı belirtilen açıklamada, "Camilerde, sinagoglarda, tapınaklarda, kiliselerde ve diğer ibadethanelerde birçok korkunç şiddet örnekleri görüyoruz, şimdi 'yeter' deme zamanı." değerlendirmesine yer verildi.