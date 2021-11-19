Yeniden bembeyaz! Zamanla sararan beyaz giysilerinizi ilk günkü ışıltısına kavuşturmak için tüyolar

Beyaz, doğası gereği sararmaya oldukça eğilimli bir renk. Beyaz giysiler; yanlış yıkama, terleme, eskime ve parfüm lekelerinden dolayı kolayca sararabilir. Sararan kıyafetler, yeni olsa bile eski gibi görünebilir. Oysa her evde bulunan, gayet ulaşılabilir malzemeler ile zaman kaybetmeden bütün sarı lekelerden kurtulabilirsiniz. İşte, sararmış giysilerinizi yeniden bembeyaz bir görünüme kavuşturmanın yolları...

LİMONUN ASİDİK ÖZELLİĞİNDEN FAYDALANIN

2 litre suyu kaynatın.

Kaynayan suyun içine 3 adet limonun suyunu, 1 çay kaşığı tuzu ve bir miktar çamaşır deterjanını ekleyin.

Sararan beyazlarınızı, yaklaşık 40 dakika bu karışımda bekletin. Ardından yıkayın.

KARBONAT VE LİMONUN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİN

Beyaz kıyafetlerinizin sararan bölgesine doğrudan karbonatı serpin.

Ardından limonu ikiye kesip lekenin üzerine sürün.

Yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra kıyafetinizi sıcak su ile yıkayın.

KARBONATI ÇAMAŞIR DETERJANINIZA EKLEYİN

Çamaşır deterjanına bir miktar karbonat ekleyin ve çamaşırlarınızı her zaman yıkadığınız gibi yıkayın.

Bu yöntemle sararmış lekelerden eser kalmayacak!

OKSİJENLİ SU İLE ETKİN BEYAZLATMA

Çamaşır deterjanını ve oksijenli suyu karıştırın.

Üzerine sıcak su ilave edip kıyafetinizi bu suda yaklaşık 30 dakika bekletin ve ardından yıkayın.

BİR DE AMONYAKLA DENEYİN

Oksijenli suyu amonyak ile karıştırıp üzerine su ilave edin.

Kıyafetinizi 10 dakika beklettikten sonra yıkayın. Sararmış lekelerden kurtulmak işte bu kadar kolay!

YUMUŞATICI YERİNE SİRKE KULLANIN

Beyaz kıyafetlerinizi yıkarken yumuşatıcı kullanmak, çamaşırlarınızın bembeyaz olmasını önler.

Yumuşatıcı yerine kullanacağınız beyaz sirke, çamaşırlarınızdaki kiri ve sararmaları çıkarırken yumuşatıcı görevi de görür.

Çamaşırlarınızı yıkarken kullanacağınız 1 fincan beyaz sirke bunun için yeterli olacak.

SİRKE VE TUZU KARIŞTIRIN