Yeniden bembeyaz! Zamanla sararan beyaz giysilerinizi ilk günkü ışıltısına kavuşturmak için tüyolar

Beyaz, doğası gereği sararmaya oldukça eğilimli bir renk. Beyaz giysiler; yanlış yıkama, terleme, eskime ve parfüm lekelerinden dolayı kolayca sararabilir. Sararan kıyafetler, yeni olsa bile eski gibi görünebilir. Oysa her evde bulunan, gayet ulaşılabilir malzemeler ile zaman kaybetmeden bütün sarı lekelerden kurtulabilirsiniz. İşte, sararmış giysilerinizi yeniden bembeyaz bir görünüme kavuşturmanın yolları...
2 litre suyu kaynatın.
Kaynayan suyun içine 3 adet limonun suyunu, 1 çay kaşığı tuzu ve bir miktar çamaşır deterjanını ekleyin.
Beyaz kıyafetlerinizin sararan bölgesine doğrudan karbonatı serpin.
Ardından limonu ikiye kesip lekenin üzerine sürün.
Çamaşır deterjanına bir miktar karbonat ekleyin ve çamaşırlarınızı her zaman yıkadığınız gibi yıkayın.
Çamaşır deterjanını ve oksijenli suyu karıştırın.
Oksijenli suyu amonyak ile karıştırıp üzerine su ilave edin.
Beyaz kıyafetlerinizi yıkarken yumuşatıcı kullanmak, çamaşırlarınızın bembeyaz olmasını önler.
Yumuşatıcı yerine kullanacağınız beyaz sirke, çamaşırlarınızdaki kiri ve sararmaları çıkarırken yumuşatıcı görevi de görür.
Bir başka yöntem ise sirke ve tuzu karıştırmak.
1 kova sıcak suyun içine 1 çay bardağı beyaz sirke ve 1 çay bardağı tuz ekleyin.
Kıyafetlerinizi bu suda en az 30 dakika bekletin.
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