Yeniden Refah-Cumhur İttifakı geriliminde son perde! Sözleri gündem olmuştu: Randevu vermediler

Yeniden Refah Partisi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Doğan Aydal liderliğinde yerel seçimler öncesinde Kocaeli'deki siyasi partilere nezaket ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretlerde, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve CHP il başkanlarıyla görüşen Aydal, Cumhur İttifakı partilerinin randevu vermemesi üzerine bu partilerle görüşemedi.

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, Kocaeli'de bulunan siyasi partilere nezaket ziyaretleri düzenledi.

MUHALEFET PARTİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Aydal, bu ziyaretlerde Saadet Partisi İl Başkanı Halil Kayın, DEVA Partisi İl Başkanı Zeynep Aydın Sudan ve CHP İl Başkanı Bülent Sarı ile görüştü. Aydal, bu ziyaretlerin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ev sahipliği için teşekkürlerini iletti.

3 PARTİDEN YANIT GELMEDİ

Yeniden Refah Partisi'nin bu ziyaretlerine, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti, MHP ve BBP'nin katılmaması dikkat çekti.

Aydal'ın açıklamasına göre, bu partilerden randevu taleplerine olumlu yanıt gelmediği için görüşme gerçekleşemedi.

KURUM SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal canlı yayında AK Parti'nin adayı Murat Kurum ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için çok konuşulacak açıklamalar yapmıştı. İmamoğlu'nun hizmetler yaptığını ve Kanal İstanbul'a da karşı olduğunu belirten Aydal, "Beka sorunumuzdur bizim. Bu bile Murat Kurum beyefendinin olmaması için yeterlidir. AK Parti'yi kazandırmak için var olan bir parti değiliz. Biz bir sebeple anlaşamayabiliriz, öyle de gözüküyor. Bizimle İstanbul adayını paylaşmadılar" demişti.

KILIÇ 'KESİLDİ' DEMİŞTİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "AK Partiden Konya Büyükşehir Belediyesini talep etmedik. Bizden duymadıklarınıza lütfen inanmayın. AK Partiyle Yeniden Refah Partisi arasında ittifak görüşmeleri nasıl gidiyor? diye sordunuz. Gitmiyor. AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki heyetler arasındaki görüşmeler kesildi." demişti.







