Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan enflasyon ve memur zammı eleştirisi

Son dakika gelişmesine göre, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 30.5 oranındaki zamla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yapılan zammı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında duyurmuştu.

"YILLIK ENFLASYON ÜÇ HANELİ RAKAMLARA DOĞRU GİDİYOR"

Fatih Erbakan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bağımsız araştırmacıların hesapladığı enflasyon oranı ise aylık ‘yüzde 19,35’, yıllık ise ‘yüzde 82,81’ olarak açıklandı. Yıllık enflasyon büyük bir hızla üç haneli rakamlara doğru gidiyor.

"MAAŞLAR DAHA ÇALIŞANIN ELİNE GEÇMEDEN PULA ÇEVRİLDİ"

Bu veriler dikkate alındığında asgari ücrete yapılan zammın daha şimdiden yok olduğu görülüyor. Yüzde 50'lik asgari ücret artışından hemen sonra başlayan zam yağmuru ve “aylık neredeyse yüzde 20”,“yıllık yüzde 83’lük enflasyon” maaşları daha çalışanın eline geçmeden pula çevirdi.

"YAPILAN YILLIK ZAMAN YOK HÜKMÜNDE"

2022 yılı için memur ve emekli maaşlarına yapılan yıllık zam ise neredeyse aylık enflasyon oranı kadar ve dolayısıyla yok hükmünde.

4 kişilik aile için açlık sınırının 5 bin liraya, yoksulluk sınırının 15 bin liraya dayandığı ülkemizde; en düşük memur maaşı “5 bin 665 liraya”, en düşük memur emeklisi aylığı “4 bin 37 liraya” çıktı. İşçi, esnaf, çiftçi emeklisinin aylığı da 2500 liraya çıktı.

"ALLAH MEMURUMUZA, EMEKLİMİZE YARDIM ETSİN"

Bu şartlar altında “Allah memurumuza, emeklimize yardım etsin” demek heralde en doğrusudur.

Bütün bu gerçekler karşısında iktidarın yapması gereken, milleti daha fazla oyalamadan, daha fazla perişan etmeden, bir an evvel seçim sandığını milletin önüne getirmektir…"

Bağımsız araştırmacıların hesapladığı enflasyon oranı ise aylık ‘yüzde 19,35’, yıllık ise ‘yüzde 82,81’ olarak açıklandı. Yıllık enflasyon büyük bir hızla üç haneli rakamlara doğru gidiyor. — Dr. Fatih Erbakan (@ErbakanFatih) January 3, 2022



