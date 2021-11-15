Yepyeni bir ev hissi yaratmak için mutfak dolapları nasıl boyanır

Bir alanda fazla vakit geçirmek bir süre sonra insana sıkıcı gelmeye başlıyor. Mutfaklar da evin en çok vakit harcanan alanlarından biri. Alabileceğiniz ufak objelerle veya dekorasyonda yapabileceğiniz değişikler sayesinde mutfağınıza yeni bir görünüm kazandırabilirsiniz. Ancak yeni bir mutfağa sahipmişsiniz hissini tattıracak en büyük değişiklik mutfak dolaplarınızı renklendirmek olabilir. Keyifli bir hamleyle yıllardır kullandığınız yıpranmış, modaya ayak uyduramamış mutfak dolaplarınızın yeniymiş gibi gözükmelerini sağlayabilirsiniz.

1. Öncelikle fazlalıklardan kurtulun!

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Mutfak dolaplarınızı boyarken uymanız gereken bir sıralama var. Bunu başardığınız sürece yıllar boyu kullanabileceğiniz yeni dolaplarınıza kavuşmanız çok basit! İşe ilk olarak mutfak dolaplarınızın kulplarından başlamalı, boya işlemini profesyonelce ve kolayca yapabilmeniz için tüm kulpları sökmelisiniz. Dolaplarınızdaki tüm kulpları tornavida yardımı ile sökmeniz fazlaca vakit alacağından Einhell Vidalama Matkabını edinebilirsiniz! Şarjlı olması sebebiyle kablo zahmetiyle uğraşmanıza gerek kalmayan bu vidalama matkabı, kutusundaki 6 farklı uç sayesinde yapacağınız işleme en uygun seçeneği size sunuyor. Esnek yapısı, pratik kullanımı, yumuşak kaplamalı tutma kısmı ile kısa sürede dolap kulplarını sökerek boyama işleminizi hızlandırabilirsiniz.

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2. Yanlış yerleri boyamak istemezsiniz, değil mi?

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İkinci olarak yapmanız gereken şey ise maskeleme bandı ile boyanmasını istemediğiniz yerleri kapatmak olmalı. Boyayı değdiği yerden çıkarmanız kolay olmayacağı için geri dönüşü olmayan bir hamle yapmamak adına Vodaseal Maskeleme Bandı ile tedbirinizi almanızda fayda var. Dolaplarınızdaki cam bölümlerin veya menteşelerin zarar görmesini engellemek için kullanabilir, mutfak dolaplarınızı boyarken yaratıcılığınızı yansıtmak adına da bu banttan yardım alabilirsiniz. Dolabınıza şekil vererek yapıştırdığınızda bant dışında kalan kısmı boyayabilir, bandı çıkardığınızda istediğiniz deseni elde edebilirsiniz!

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3. Boya yapayım derken başınıza iş açmayın!

Bunları sırasıyla hallettiğinize göre şimdi sıra boyama işleminin dışında kalan son aşamada. Boya, siz farkına dahi varamadan eşyalarınıza sıçrayabilir, parkelerinize damlayarak size daha büyük bir temizlik zahmeti yaratabilir. Buna engel olmak adına yere sereceğiniz bir branda ile kendinizi böyle bir dertten uzak tutabilirsiniz. Mobilya ve zemin koruması adına mükemmel bir performans sunan Neubach ile tüm köşeleri güvende tutabilir, 4 x 5 metre boyutunda 8 şeffaf parça içeren suya dayanıklı boya brandasıyla pratik bir koruma sağlayabilirsiniz.

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4. Boya varsa zımpara şart!

Boyayacağınız kapakları güzelce temizledikten sonra yıllardır kullanmanın yıprattığı ve aşındırdığı kapaklarınızı öncelikle zımparalamanız gerekiyor. Dolap kapaklarınızın üzerindeki pürüzleri yok etmek için güzelce zımparaladığınızda uygulayacağınız boyanın ömrünü uzatabilirsiniz. Öte yandan dolaplarınız parlak veya kaygan bir zemine sahip ise ince bir zımparalama işlemiyle uygulayacağınız astarın ahşaba daha kolay tutunmasını sağlamalısınız. Boenfu markasının farklı boyutlardaki 56 adet zımpara kâğıdı paketi ile küçükten büyüğe tüm noktalarda etkin bir şekilde zımpara uygulaması yapabilirsiniz. Sonrasında çıkan tozu güzelce temizlemeli ve astar işlemine geçmelisiniz.

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5. Dolaplarınıza kadife dokunuşlar!

Her boyanın farklı kullanım alanları olduğu gibi uygulama için kullanacağınız farklı fırçalar da bulunuyor. Seçtiğiniz o mükemmel renkteki boyayı uygulamadan önce yapacağınız astar uygulaması için en güzel seçeneğiniz kadife rulolar. Su bazlı ürünler için daha kusursuz uygulama imkânı sunan Dekor Kadife Parmak Rulo, kullandıkça verimi artan bir ürün. Boyayacağınız tüm kapakları zımparaladıktan sonra astar uygulaması için bu kadife ruloyu edinmelisiniz. Kullandıktan sonra çözücü bir maddeyle yıkayıp su ile durulayacağınız Dekor Kadife Rulo'nun uzun yıllar boya işlemlerinizde yanınızda olacağı kesin!

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6. Astar atarak yüzeyi boyaya hazırlayın!

Yüzeye mükemmel bir tutunma sağlayan, boyanıza sağlamlık katacak Remmers Isoliergrund Ahşap Boya Astarı ile kullanmak istediğiniz renge uygun zemini hazırlamalısınız. Yansımalara ve renk dalgalanmalarına engel olmak için kullanabileceğiniz astar ile çok daha fazla boya tüketiminin önüne geçerek en az sayıda katla boyama yaparak istediğiniz renk yoğunluğunu tutturabilirsiniz. Kadife rulo ile tüm yüzeylere uygulayacağınız astarı ince bir kat halinde sürmeye dikkat edin. İlk katınızı attıktan sonra 6 saat bekleyin, sonrasında ise ikinci katı uygulayın. Boyanızın kalıcılığını sağlamak işte bu kadar basit!

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7. İpeğin narinliğiyle detaylar sizden kaçamayacak!

Dolaplarınızı boyamak için ihtiyacınız olan gereçlerden bir diğeri tabii ki ipek uçlu fırçalar! Bütün işlemleri tamamladıktan sonra işin asıl kısmı olan boyama uygulamasına geçtiğinizde kullanacağınız fırçalar kaliteli olmalı. Büyük çoğunluğunu kadife ruloyla boyadığınız dolaplarınızdaki rulonun ulaşamadığı bölgeleri boyayabilmek adına ipek fırçalar kurtarıcınız olabilir. Herkesin göreceği kısım olan bu katmanın pürüzsüz ve doğru boyanmış olması çok önemli olduğu için iz bırakmayan ipek uçlu fırça setini edinebilir, gönül rahatlığıyla mutfağınızı renklendirebilirsiniz.

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8. Zevkinizi yansıtacak rengi uygulama vakti!

Astar sonrası yapacağınız hafif zımparalama işleminin ardından sırayla tüm dolaplarınızı boyamalı, yüzeyin görünümünde hata yapmamak için oldukça dikkatli davranmalısınız. Seçtiğiniz rengin hayalinizdeki kadar güzel bir etkisi olmasını istiyorsanız boyanızın ikinci katını ilk kat boyanın üzerinden 24 saat geçtikten sonra sürmelisiniz. Dolaplarında koyu renkler kullanmak isteyenlerdenseniz Cadence Hybrid Multisurface Akrilik Boya’nın tüm yüzeyler için formüle edilmiş koyu arduvaz gri rengindeki ürününü deneyebilir, grinin asaletini mutfağınıza taşıyabilirsiniz.

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9. Işıl ışıl bir görünüm için taş vernik uygulaması!

Uyguladığınız boyanın ömrünü uzatmak ve ona profesyonel bir görünüm kazandırmak için yapmanız gereken bir işlem daha var. Mat, parlak, yarı parlak gibi seçenekleri bulunan ahşap verniklerinden biriyle dolaplarınızı vernikleyerek daha dayanıklı ve gösterişli dolaplar elde edebilirsiniz. Suya fazlaca maruz kalan yüzeyler için özel olarak formüle edilen taş vernikler, tam da mutfak dolaplarınızın ihtiyacı olan ürün. Yüzeye kolayca yapışıp tutunan, sağlığa zararlı madde içermeyen Cadence Taş Vernik ile yüksek performans alabileceğiniz bir dokunuş yapabilirsiniz.

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10. Yeni mutfağa yeni kulplar!



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Dolaplarınız yıllar içinde yıprandığı için onları yenilediyseniz bu yenilikten kulplar da nasibini almalı! Sürekli elinizin altında olan, günde sayısını tahmin dahi edemeyeceğiniz kadar çok dokunduğunuz dolap kulplarınızı boyanıza uygun tarzda yeni bir setle yenilediğinizde mutfağınızdaki değişimin son hamlesini yapmış olacaksınız. Çeşitli renk ve desendeki kulplardan size en uygun olanını seçerek çekmece ve kapaklarınıza değişik bir hava katabilirsiniz. Yine şarjlı vidalama matkabını kullanarak kolaylıkla montajını yapabilir, baştan aşağı yenilediğiniz dolaplarınızın güzelliğini seyre dalabilirsiniz.

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