Yer: Adana! Dik halde durdu, görenleri hayrete düşürdü

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kaşaltı Mahallesi'nde meydana geldi. O.A. yönetimindeki, plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, Tenkerli istikametine doğru ilerlerken kontrolden çıktı. Takla atan araç, tarlada dik halde durdu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü O.A.'nın yanındaki oğlu S.A. yaralandı. Araçtan çıkartılan S.A., Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan S.A, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)