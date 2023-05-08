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Yer: Adana! Dik halde durdu, görenleri hayrete düşürdü

08.05.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Feke ilçesinde yaşanan şaşırtıcı kazada, kontrolden çıkıp takla atan hafif ticari araç, dik halde durdu. Sürücünün 13 yaşındaki oğlu kazada yaralandı. Yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yer: Adana! Dik halde durdu, görenleri hayrete düşürdü

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kaşaltı Mahallesi'nde meydana geldi. O.A. yönetimindeki, plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, Tenkerli istikametine doğru ilerlerken kontrolden çıktı. Takla atan araç, tarlada dik halde durdu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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SÜRÜCÜNÜN OĞLU YARALANDI

Kazada sürücü O.A.'nın yanındaki oğlu S.A. yaralandı. Araçtan çıkartılan S.A., Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan S.A, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana kaza

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