HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer Ankara… 7 yaşındaki çocuğu polis kurtardı! Babası bacağından ve omzundan vuruldu…

Yer Ankara… 7 yaşındaki çocuğu polis kurtardı! Babası bacağından ve omzundan vuruldu…

22.02.2024 07:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Babasının silahla rehin aldığı 7 yaşındaki çocuk 12 saat sonunda özel harekat polislerinin operasyonu ile kurtarıldı. Operasyon sırasında polise ateş açan baba omzundan ve bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yer Ankara… 7 yaşındaki çocuğu polis kurtardı! Babası bacağından ve omzundan vuruldu…

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, iddiaya göre psikolojik sorunları ve madde bağımlılığı olan babanın silahla rehin aldığı 7 yaşındaki oğlu, ekiplerin yaptığı operasyonla 12 saatin sonunda kurtarıldı. Operasyon sırasında polise ateş açan baba etkisiz hale getirilirken küçük çocuk tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Olay saat 18.00 sıralarında Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fidanlık Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 hafta önce eşinden boşanan, bunula beraber psikolojik sorunları ve madde bağımlılığı olan H.V. (35) velayeti annesinde bulunan 7 yaşındaki oğlu M.E.V.’yi evinde silahla rehin aldı.

2

Anne S.Y.’nin ihbarı üzerine olay yerine Polis Özel Harekat (PÖH), sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Baba H.V., polis ekipleri ve yakınları tarafından 12 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı. İkna çalışmaları sonuç vermeyince PÖH ekiplerinin düzenlediği operasyonla küçük çocuk kurtarıldı. Küçük çocuk, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Operasyon esnasında polise silahla karşılık veren baba, omzundan ve bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Aile yakınları ve akrabaları sinir krizi geçirdi. H.V., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da kim önde? Son seçim anketiİstanbul'da kim önde? Son seçim anketi
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü!Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü!
Uyuşturucuyu paket paket yol kenarlarına saklayıp satmak istedi! İşler istediği gibi gitmediUyuşturucuyu paket paket yol kenarlarına saklayıp satmak istedi! İşler istediği gibi gitmedi
Anahtar Kelimeler:
polis Ankara çocuk rehine baba
En Çok Okunan Haberler
Çalışma süresini 40 saate düşürdüler! İmzalar atıldı

Çalışma süresini 40 saate düşürdüler! İmzalar atıldı

İstanbul'da kim önde? Son seçim anketi

İstanbul'da kim önde? Son seçim anketi

Fatih Terim, Yunanistan'da tarih yazdı!

Fatih Terim, Yunanistan'da tarih yazdı!

Sözleri dikkat çekmişti! Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

Sözleri dikkat çekmişti! Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

Hikayesi tüyler ürpertti! 20 Şubat 2024'te bir kez daha öldü

Hikayesi tüyler ürpertti! 20 Şubat 2024'te bir kez daha öldü

CHP listeleri geç vermişti! O partiden seçime girecekler

CHP listeleri geç vermişti! O partiden seçime girecekler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.