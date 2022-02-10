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  4. Yer: Aydın! Araçtan firar ettiler, her yerde aranıyorlar

Yer: Aydın! Araçtan firar ettiler, her yerde aranıyorlar

10.02.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da koronavirüs sorgulaması riskli çıkan ve sağlık ekibine teslim edilen iki şahıs izole altına alınmak üzere götürüldükleri araçtan firar etti. Polis ekipleri şahısları bulmak için çalışma başlattı.

Yer: Aydın! Araçtan firar ettiler, her yerde aranıyorlar

Olay, Adın Efeler'de meydana geldi. Polis, iki kişiye koronavirüs sorgulaması yaptı. Sorgulamada riskli çıkan ve sağlık ekibine teslim edilen iki şahıs izole altına alınmak üzere götürüldükleri araçtan firar etti. Polis ekipleri şahısları bulmak için çalışma başlattı.

ARAÇTAN FİRAR ETTİLER

Olay, Ilıcabaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri iki şahsın sorgusunu yaptı. Kovid-19 sorgusu yapılan M.G. ve E.V.’nin riskli grupta yer aldığı ve dışarıda oldukları tespit edildi. Polis ekipleri şahısların izole sürelerini yurtta tamamlamaları ve nakillerinin sağlanması için sağlık ekiplerine haber verdi. İki şahıs ekipler tarafından araca bindirilerek, izole altına alınacakları yurda götürülürken araçtan firar ederek kaçtı. Sağlık ekipleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri şahısları bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aydın
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