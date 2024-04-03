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  4. Yer: Bağcılar! Polis memuruna çirkin saldırı: Sebebi pes dedirtti!

Yer: Bağcılar! Polis memuruna çirkin saldırı: Sebebi pes dedirtti!

03.04.2024 16:46
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İstanbul Bağcılar'da bir polis memuru bir sürücünün saldırısına uğradı. "Polis olsan ne yazar?" diyerek polis memurunun camını yumruklayan ve küfürler savuran şahıs tutuklandı. Olay saniye saniye kameralara yansırken, şahısların polise saldırı sebebi de ortaya çıktı.

Bağcılar'ın Çınar Mahallesi'nde gerçekleştiği öğrenilen olayda polis memuru H.İ.K., bir vatandaşa yaya geçidindeyken yol verdi. Fakat arkasındaki sürücü polis memurunun bu davranışı üzerine aracından inip küfürler savurarak polise saldırdı...

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"POLİS OLSAN NE YAZAR?"

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin F.Y. ile oğlu E.Y. olduğunu tespit etti. Ekipler, 2 şüpheliyi adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.Y tutuklandı, oğlu E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bu arada olayla ilgili sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, H.İ.K'nin yaya geçicindeki kişilere yol vermek için durması nedeniyle arkasında seyreden araçtan inen şüphelilerce tepki gösterilmesi, hakaret edilip aracının yumruklanması yer aldı.

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Görüntülerde, polis olduğunu ifade eden H.İ.K'ye, şüphelilerden F.Y'nin "Polis olsan ne yazar?" diyerek hakaret edip aracına vurduğu görülüyor.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Bağcılar saldırı
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