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Yer: Bursa! Ortalık savaş alanına döndü, 50 kişinin karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

22.04.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bayram ziyareti sırasında çıkan taşlı, sopalı kavgada çıktı. 50 kişinin karıştığı kavgada 10 kişi yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken kavganın görüntüleri kameraya da yansıdı.

Yer: Bursa! Ortalık savaş alanına döndü, 50 kişinin karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Olay, dün Huzur Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bayramlaşma için yakınlarının ziyaretine giden ailelerin, dışarıda oynayan çocukları tartıştı. Tartışma, ailelerin de araya girmesiyle 50 kişilik taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevik kuvvetin de takviye gelip, müdahale ettiği kavga güçlükle sonlandırıldı.

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TABURCU EDİLDİLER

Kavdgada yaralanan Harun Y. (15), Ergün Y. (44), Sergen Y. (24), Egemen Y. (18), Servet Y. (19), Hasem Y. (35), Serdar U. (33), Mümin U. (16), Nevzat U. (35) ve Ömer U. (31), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan yaralılar, taburcu edildi ve ifadelerine başvuruldu.

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Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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