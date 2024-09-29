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Yer: Büyükçekmece! 18 suçtan aranan şüpheli, eve gelen polis ekiplerine ateş açtıktan sonra intihar etti

29.09.2024 00:51
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İstanbul Büyükçekmece'de aranan bir şüpheli, kaldığı eve gelen polis ekiplerine silahla ateş açtıktan sonra intihar etti. Olay yerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, intihar eden şüphelinin çeşitli suçlardan 18 aranması olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'ndeki bir iş yerinde 12 Kasım 2023'te silahla yaralanan 2 kişiden birinin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen çalışmalarda 5 şüpheli yakalanırken 3 silah ele geçirildi, şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Polis ekipleri, firari şüphelilerin yakalanması için gece saatlerinde Büyükçekmece'deki bir adrese operasyon düzenledi.

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ÖZEL HAREKET EKİPLERİNE ATEŞ AÇTI

Operasyon sırasında hırsızlık, yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, kasten öldürme, kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve güveni kötüye kullanma suçlarından 18 aranması olan C.G. ve 33 suç kaydı ile hükümlü ve tutuklunun kaçması, hırsızlık, uyuşturucu ticareti suçlarından 5 aranması olan E.T. tarafından Özel Harekat ekiplerine silahla ateş açıldı.

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Şüphelilerden E.T. yakalanırken, C.G. Özel Harekat polislerinin kalkanlarına silahla ateş ettikten sonra intihar etti. Olay yerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Konuyla ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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İntihar polis Büyükçekmece
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