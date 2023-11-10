HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Çankırı! Bazanın altında cesedi bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Yer: Çankırı! Bazanın altında cesedi bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

10.11.2023 21:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da polis ekipleri tarafından iki gün boyunca aranan ve bazanın altında ölü halde bulunan kadının, 17 yaşındaki kızı tarafından katledildiği ortaya çıktı. Kızın annesini, erkek arkadaşıyla olan ilişkisine onay vermediği için öldürdüğü öğrenildi.

Yer: Çankırı! Bazanın altında cesedi bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

48 yaşındaki Ayşe Doğan'dan iki gün boyunca haber alınamamıştı. Polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sonucunda talihsiz kadın evindeki bazanın altında ölü bulundu.

g

KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ayşe Doğan’ın yaşadığı evin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Daha sonra Doğan’ın evinde arama yapan polis ekipleri, kadının cansız bedenini evdeki bazanın altında buldu. Evde yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni morga kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemesinin ardından Doğan’ın cenazesi, Çankırı Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi önünde kılınan cenaze namazının ardından Sarıbaba Mezarlığı’nda toprağa verildi.

a

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ayşe Doğan’ın eşi T.D., oğlu E.D. kızı E.N.D. (17) ve kızının erkek arkadaşı M.E.K.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan 17 yaşındaki E.N.D.’nin annesini, erkek arkadaşı ile olan ilişkisine karşı çıktığı için tartıştıkları sırada öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. E.N.D. ve erkek arkadaşı M.E.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan E.N.D. ve M.E.K. tutuklandı. Doğan’ın eşi T.D. ve oğlu E.D.’nin ise gözaltı sürecinin devam ettiği öğrenildi.

d

YAKINLARI SOSYAL MEDYADA 'KAYIP' PAYLAŞIMLARI YAPMIŞ

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Ayşe Doğan’ın kaybolduktan sonra aile üyeleri tarafından sosyal medya hesaplarından, görenlerin kendilerini araması için paylaşımlar yapıldığı öğrenildi. Yapılan paylaşımda, "6 Kasım 2023 tarihinden beri annemiz Ayşe Doğan’dan haber alamıyoruz. Gören, duyan kim var ise aşağındaki irtibat numaraları ile iletişime geçebilirler" ifadelerine yer verildi. (İHA)

f

s

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MHP'den zehir zemberek AYM çıkışı! MHP'den zehir zemberek AYM çıkışı!
Ukraynalı turistin kanlı intikamı! Silahlı gaspçıları takip edip aracıyla çarparak öldürdüUkraynalı turistin kanlı intikamı! Silahlı gaspçıları takip edip aracıyla çarparak öldürdü
İYİ Parti lideri Akşener "kimsenin şüphesi olmasın" diyerek duyurdu: Krize dönmesine izin vermeyeceğizİYİ Parti lideri Akşener "kimsenin şüphesi olmasın" diyerek duyurdu: Krize dönmesine izin vermeyeceğiz
Anahtar Kelimeler:
cinayet Çankırı
En Çok Okunan Haberler
CHP, emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyi AYM'ye taşıdı

CHP, emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyi AYM'ye taşıdı

Emeklilere 5 bin lira ödenecek tarih belli oldu

Emeklilere 5 bin lira ödenecek tarih belli oldu

Yargıtay'dan Anayasa Mahkemesi açıklaması

Yargıtay'dan Anayasa Mahkemesi açıklaması

İYİ Parti'de istifa depremi!

İYİ Parti'de istifa depremi!

Sosyal medyada bu videoya tepki! Atatürk'e büyük saygısızlık

Sosyal medyada bu videoya tepki! Atatürk'e büyük saygısızlık

Polisi görünce lüks villadan garaja kaçtı! İstanbul'daki kartel operasyonunun detayları ortaya çıktı

Polisi görünce lüks villadan garaja kaçtı! İstanbul'daki kartel operasyonunun detayları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.