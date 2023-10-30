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  4. Yer: Çorum! Yurtta asansör arızalandı, öğrenciler tepki göstertdi

Yer: Çorum! Yurtta asansör arızalandı, öğrenciler tepki göstertdi

30.10.2023 14:47 | Son Güncelleme:
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Çorum'daki KYK yurdunda arızalanan asansörde 6 öğrenci mahsur kaldı. Mahsur kalanlar yurt görevlileri tarafından kurtarıldı. Yurt asansörünün arızalanması ve öğrencilerin mahsur kalmasına tepki gösteren çok sayıda öğrenci, yurt bahçesinde toplanarak olayı protesto etti.

Yer: Çorum! Yurtta asansör arızalandı, öğrenciler tepki göstertdi

Çorum Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan KYK İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu’ndaki asansör dün akşam saatlerinde arızalanınca, 6 öğrenci içinde mahsur kaldı. Mahsur kalan öğrenciler, yurt görevlileri tarafından kurtarıldı.

ÖĞRENCİLERİN TEPKİSİYLE KARŞILAŞTI

Yurt asansörünün arızalanması ve öğrencilerin mahsur kalmasına tepki gösteren çok sayıda öğrenci, yurt bahçesinde toplanarak olayı protesto etti. Yurda gelen Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda asansör kazasıda, Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Zeren Ertaş'ın hayatını kaybettiğini hatırlatan öğrenciler daha sonra yurtlarına geri döndü.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Çorum asansör

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