Yer: Düzce! Herkes bir anda kaçmaya başladı, o anlar saniye saniye görüntülendi

Düzce'de 23 Kasım'da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem bölgede büyük bir paniğe yol açarken çok sayıda kişi yaralanmış ve bazı yapılar hasar görmüştü. Depremde ağır hasar alan Çilimli Merkez Camisi dün iş makineleri tarafından yıkıldı.

AĞIR HASARA GÖREN CAMİ YIKILDI

Kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından alınan karar doğrultusunda ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, dün hazırlıkların tamamlanmasının ardından Çilimli Merkez Camisi'nde yıkım işlemlerine başladı.

Caminin etrafında güvenlik önlemi alınmasının ardından iş makinesiyle yıkım işlemine geçildi.

Caminin yıkımı tamamlanırken, ekipler bölgede temizlik çalışması yürütüyor.

Öte yandan ilçede ağır hasarlı diğer binaların ise gelecek günlerde yıkılması planlanıyor.

Kaynak: AA



