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  4. Yer: Esenyurt! 7 km uzakta görevli olan 28 yaşındaki bekçinin şüpheli ölümü! Eve giren yakınları o halde buldu...

Yer: Esenyurt! 7 km uzakta görevli olan 28 yaşındaki bekçinin şüpheli ölümü! Eve giren yakınları o halde buldu...

03.08.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta şüpheli olay! Beylikdüzü Gürpınar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli 28 yaşındaki gece bekçisi İbrahim Cin, evinde ölü bulundu... Telefonla ulaşamamaları sonucu Cin'in evine giden ve cevap alamayınca çilingir çağıran yakınları, Cin'i ağzı ve burnundan kan gelmiş halde yatakta buldu. İşte ayrıntılar!

Esenyurt'ta 28 yaşındaki gece bekçisi İbrahim Cin, evinde ölü bulundu! Alınan bilgiye göre, Mehterçeşme Mahallesi 1945 Sokak'taki 5 katlı binanın üst katında oturan gece bekçisi Cin'e yakınları telefonla ulaşamadı.

EVE GİREN YAKINLARI O HALDE BULDU!

Bunun üzerine Cin'in evine giderek kapıyı çalan yakınları, cevap alamayınca çilingir çağırdı. Eve giren yakınları, Cin'i ağzı ve burnundan kan gelmiş halde yatakta buldu.

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İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Cin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Bu arada, Cin'in Beylikdüzü Gürpınar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. (AA)

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