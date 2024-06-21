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  4. Yer: Iğdır! Yaylacılar arasında silahlı kavga: 28 yaralı

Yer: Iğdır! Yaylacılar arasında silahlı kavga: 28 yaralı

21.06.2024 22:36
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yaylacılar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda 28 kişi yaralanırken 20 kişi gözaltına alındı.

Yer: Iğdır! Yaylacılar arasında silahlı kavga: 28 yaralı

İlçeye bağlı Abbasgöl Yaylası'na çıkan yaylacılar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 28 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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20 KİŞİ GÖZALTINDA

Bölgede jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Abbasgöl köyü ve yaylada sürdürülen çalışmada, kavgaya karıştıkları belirlenen 20 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Iğdır kavga
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