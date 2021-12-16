Yer: İstanbul! Çok sayıda kurşun izinin olduğu otomobil polisi alarma geçirdi

Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde bir çıkmaz sokakta kurşun yağmuruna tutulmuş, park halindeki otomobili görenler polise haber verdi. Polisi alarma geçiren otomobilin arka camının patladığı ve çok sayıda kurşun izinin olduğu görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Kiralık olduğu tespit edilen otomobili kiralayan Mesut G. gözaltına alındı. Mesut G., arkadaşlarıyla birlikte gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde bir grupla çatışmaya girdiklerini, kaçarken çıkmaz sokağa girdiklerini ve geri dönemeyecekleri için otomobili bırakıp yaya olarak kaçtıklarını söyledi. Poliste çok sayıda suç kaydı bulunan Mesut G.'nin işlemleri sürerken, otomobil incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

