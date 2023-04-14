Yer: İstanbul! Elektrikli süpürge almak isterken dolandırıldı: Ben yandım ama başka insanlar mağdur olmasın

İstanbul Beykoz'da yaşayan Fahrettin Yıldız süpürge almak isterken dolandırıcıların ağına düştü. Kopya site mağduru olan adam, dolandırıcılara 8 bin 500 TL'sini kaptırdı. "Ne iyi adam filan dedim" diyen Yıldız, "Beni engelleyince dolandırıldığımı anladım. Zaten her şey çok geçti. Ben yandım ama başka insanların mağdur olmasını istemiyorum" diye konuştu.

SÜPÜRGE ALMAK İSTERKEN DOLANDIRILDI

Show Haber'in haberine göre kopyalanan siteye kandı, ucuz süpürge almak isterken dolandırıldı. İstanbul Beykoz'da yaşayan Fahrettin Yıldız yeni evliydi, teknolojik şarjlı süpürge almak istiyordu. Herkesin girdiği popüler bir alışveriş sitesine girdi. Bir süpürge beğendi ve satıcısıyla iletişime geçti. Yıldız, 11 bin 500 lira fiyat biçilen elektrik süpürgesinin fiyatını pazarlıkla 8 bin 500 TL'ye kadar düşürdü. İyi adam sandığı sahtekar onu farklı bir uygulamaya yönlendirdi. "Bunun sahtesini oluşturmuşlar, bana bu ürünün oradan linkini attı" diyen Yıldız, süpürgeyi kaçırmak istemedi ve gönderilen hesaba 8 bin 500 TL gönderdi ama birkaç dakika sonra dolandırıldığını anladı. Soluğu savcılıkta alan Yıldız, başka insanların mağdur olmasını istemediğini belirtti.

"NE İYİ ADAM FİLAN DEDİM"

Yıldız şunları ifade etti:

"Ben bir süpürge almak istedim maalesef dolandırıldım. Sıfır bir üründü, piyasanın bir tık altında fiyatı vardı. Adamlar çok profesyonel site yapmış. Süpürge almak için 8 bin 500 TL gönderdim ama ortada ne süpürge var ne de başka bir şey. Üzdü bizi, yeni evliyim zaten. İlk kez alışveriş yapmadım bu sitelerden, birçok kez yaptım, herkes de yapıyor. Normalde 14-15 bin TL civarındaydı. Bu sitede 11 bin 500 lira gibi bir fiyatı vardı. Bir tık pazarlığımız oldu, 8 bin 500 TL'ye kadar düştük. Ne iyi adam filan dedim. Bunun sahtesini oluşturmuşlar, bana bu ürünün oradan linkini attı. 'Paranız o hesapta kalıyor sonra bize geçiyor' dedi. Beni engelleyince dolandırıldığımı anladım. Zaten her şey çok geçti. Ben yandım ama başka insanların mağdur olmasını istemiyorum."

