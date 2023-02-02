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Yer: İstanbul! İnternetten tanışıp evine gitti, aileye yakalanınca yarı çıplak kaçtı

02.02.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir kişi, internetten tanıştığı zihinsel engelli gencin evine gitti. İddiaya göre zanlı, engelli gence cinsel istismarda bulundu. Ailenin eve gelmesiyle neye uğradığını şaşıran zanlı, yarı çıplak halde kaçtı. Kısa sürede yakalanan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yer: İstanbul! İnternetten tanışıp evine gitti, aileye yakalanınca yarı çıplak kaçtı

Olay, İstanbul'da yaşandı. Engelli bir genç, internetten tanıştığı kişiyi evine davet etti. İddiaya göre engelli genç, eve gelen kişi tarafından cinsel istismara maruz kaldı. Ailenin eve gelmesiyle neye uğradığını şaşıran zanlı, yarı çıplak halde kaçtı. O anlar kameraya yansırken yakalanan zanlı serbest bırakıldı.

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YARI ÇIPLAK EVDEN KAÇTI

Edinilen bilgilere göre, K.K. isimli şahıs, internetten tanıştığı 28 yaşındaki zihinsel engelli Y.T.'nin daveti üzerine evine gitti. İddiaya göre şahıs, Y.T.'ye cinsel istismarda bulundu. Bu sırada eve gelen anne A.T., K.K.'yi görünce şok yaşadı. K.K. eve birinin girdiğini görünce yarı çıplak halde kaçmaya çalıştı. Anne A.T. ve apartman sakinlerinin peşinden koştuğu şahıs, sokağa çıkarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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SERBEST BIRAKILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ailenin ifadesini alan polis ekipleri, zanlıyı kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ERKEĞİ GÖRÜNCE BAĞIRMIŞ"

Yaşanan olayı anlatan dede M.S., "Evdeki benim torunum. Kız dışarıdan gelince erkeği görünce bağırmış, 'sen ne arıyorsun evimde' diye. O da kaçmaya başlamış. Ben de buradan gençlere söyledim polisi aradılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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