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  4. Yer: İstanbul! Tartıştığı kişiyi sokak ortasında darbetti! Yetmedi, bir de o anları arkadaşına kaydettirdi

Yer: İstanbul! Tartıştığı kişiyi sokak ortasında darbetti! Yetmedi, bir de o anları arkadaşına kaydettirdi

16.11.2023 11:44 | Son Güncelleme:
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Bahçelievler'de bir kişi, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle sokak ortasında tartıştığı kişiyi, kendisini babasına şikayet ettiğini söyleyerek darbetti. Saldırgan o anları ise yanında bulunan arkadaşına cep telefonu kamerası ile kaydettirdi. Saldırıya uğrayan kişinin kan sulandırıcı kullandığını söylediği, ancak saldırganın 'Neyin kan sulandırıcısını kullanıyorsun' diyerek darbetmeye devam ettiği görüntülerde yer aldı.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre, sokakta buluşan 3 kişiden ikisi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma başladı. Bu sırada tartıştığı kişinin kendisini babasına şikayet ettiğini söyleyerek darbetmeye başladı. Saldırıyı yapan kişi, o anları arkadaşına cep telefonu ile kaydettirdi.

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"SEN GİTTİN BABAMA, 'BENDEN OĞLUN PARA MI ALDI' DEDİN" DEDİ, TEKME TOKAT DÖVDÜ

Saldırgan, "Sen gittin babama, 'Benden oğlun para mı aldı' dedin. Şahitler var" diyerek, hakaretler savurduğu kişiyi tekme tokat dövdü.

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"NEYİN KAN SULANDIRICISINI KULLANIYORSUN"

Görüntülerde saldırıya uğrayan kişinin kan sulandırıcı kullandığını söylediği, ancak saldırganın 'Neyin kan sulandırıcısını kullanıyorsun" diyerek darbetmeye devam ettiği görüldü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler saldırı
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