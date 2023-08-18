Yer: İstanbul... Trafik magandası ambulansın önünü kesti... Skandal diyalog saniye saniye kaydedildi! "Kralını çağır..."

İstanbul'da bir trafik magandası tartıştığı ambulansın önünü keserek, hasta olup olmadığını öğrenmek istedi. Ambulansın önünü kesen sürücünün ambulans şoförüne, "Sağlık il müdürüne söyleyeceğim, gelecek" dediği duyuldu.
Ambulansla otomobilin çarpıştığı anlaşılan görüntülerde, ambulans şoförünün polisi çağırdığını söylemesi üzerine ambulansın önünü kesen öfkeli sürücü, "Çağır, kralını çağır. Sağlık il müdürüne söyleyeceğim, gelecek" dedi.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, ambulansta hasta olmadığını savunan öfkeli sürücünün, "Hastan olsaydı, istersen kır arabayı. Hiç önemli değil." dediği duyuldu.
Ambulanstaki hastayı görmek isteyen öfkeli sürücü, "Göster bana hastanı o zaman" dedi.
Ambulans şoförü ise hasta mahremiyeti olduğunu belirterek, hastayı göstermeyi reddetti.