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Yer: İstanbul... Trafik magandası ambulansın önünü kesti... Skandal diyalog saniye saniye kaydedildi! "Kralını çağır..."

18.08.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir sürücü ambulansın önünü kesip, ambulansta hasta olup olmadığını kontrol etmeye çalıştı. Ambulans şoförü ve diğer sürücü arasındaki diyalog cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da bir trafik magandası tartıştığı ambulansın önünü keserek, hasta olup olmadığını öğrenmek istedi. Ambulansın önünü kesen sürücünün ambulans şoförüne, "Sağlık il müdürüne söyleyeceğim, gelecek" dediği duyuldu.

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KÜFÜRLER SAVURDU

Ambulansla otomobilin çarpıştığı anlaşılan görüntülerde, ambulans şoförünün polisi çağırdığını söylemesi üzerine ambulansın önünü kesen öfkeli sürücü, "Çağır, kralını çağır. Sağlık il müdürüne söyleyeceğim, gelecek" dedi.

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Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, ambulansta hasta olmadığını savunan öfkeli sürücünün, "Hastan olsaydı, istersen kır arabayı. Hiç önemli değil." dediği duyuldu.

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"GÖSTER BANA HASTANI..."

Ambulanstaki hastayı görmek isteyen öfkeli sürücü, "Göster bana hastanı o zaman" dedi.

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Ambulans şoförü ise hasta mahremiyeti olduğunu belirterek, hastayı göstermeyi reddetti.


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İstanbul trafik ambulans

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