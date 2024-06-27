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  4. Yer: İzmir! Bir Seçil Erzan vakası daha: Dolandırılan arasında Karşıyaka Spor Kulübü yöneticileri de var

Yer: İzmir! Bir Seçil Erzan vakası daha: Dolandırılan arasında Karşıyaka Spor Kulübü yöneticileri de var

27.06.2024 16:39
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İzmir'de bir bankanın şube müdürü olan H.Ö. aralarında Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanın bulunduğu yüzlerce kişiyi yüksek kar vaadiyle dolandırdı. 200 milyon TL'lik vurgun yapan ve gözaltı kararı verilen H.Ö.'nün intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Yer: İzmir! Bir Seçil Erzan vakası daha: Dolandırılan arasında Karşıyaka Spor Kulübü yöneticileri de var

Bir bankanın Bornova Şubesi'nde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı. Aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Başkanı olan banka müdürü H.Ö., iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fonda ve altın alarak değerlendirmek üzere aralarında Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanından yaklaşık 200 milyon lira topladı. Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan H.Ö.’nün parayı üçüncü kişilere gönderdiği ileri sürüldü.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

H.Ö.'nün para topladığı bu kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdiği ancak, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan iş insanlarının şikayeti üzerine H.Ö., hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Polis, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen H.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

BANKA İLE İLİŞİĞİ DÜN KESİLDİ

Öte yandan banka, olayla ilgili inceleme başlatıp, müfettiş görevlendirirken, H.Ö.'nün bankayla ilişiği de dün itibariyle kesildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

H.Ö.'nün evinde çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. H.Ö., daha sonra pişman olup, gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan H.Ö.'nün başında polis beklediği, tedavisinin ardından gözaltı işlemi başlatılacağı bildirildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İzmir Bornova Seçil Erzan
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