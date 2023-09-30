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Yer: Kartal! Genç avukat not bırakıp 11'inci kattan atladı...

30.09.2023 13:35 | Son Güncelleme:
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İstanbul Kartal'da stajyer avukat olan Kübra Nur Avcı, plazanın 11. katından atlayarak yaşamını yitirdi. Avcı'nın evinde yapılan incelemede 'bu bir intihardır' yazılı bir not bulundu.

Yer: Kartal! Genç avukat not bırakıp 11'inci kattan atladı...

Dün akşam saatlerinde bir plazada meydana gelen olayda genç avukat Kübra Nur Avcı, kendini 11. kattaki dairesinden atarak hayatını kaybetti. Korkunç olayı sesleri duyan plaza çalışanları fark etti ve sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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"BU BİR İNTİHARDIR" NOTU

Aşağı düşen Avcı plazanın 3. Katındaki balkona çarparak yere düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç avukatın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olayın yaşandığı yere şerit çekerek çevrede önlem aldı. Ekiplerin Avcı'nın oturduğu dairedeki incelemelerin de bir not bulduğu notta da 'bu bir intihardır' yazdığı öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından Stajyer avukatın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından cenaze ,aile tarafından alındı.

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Görgü tanığı Arzu Özkoç, “Polis memuru gelip otoparkın çıkışını sordu. Polislerin fazla olduğunu görünce yan tarafa gittim bende. Bir intihar vakası olmuş. Gittiğimizde yerde yatan biri vardı. 11. kattan bir stajyer avukatın attığını öğrendik. Daha önce görmedim. Tanımıyorum. Üzerinde poşet vardı. Çok fazla polis vardı. Şeritle kapalıydı" dedi. (DHA)

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İntihar Avukat Kartal

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