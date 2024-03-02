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Yer: Pendik! Ağlama sesleri üzerine fark edildi... Bu nasıl vicdan?

02.03.2024 13:03
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İstanbul Pendik'te bir vatandaş yolda yürüdüğü sırada bir evin bahçesinden ağlama sesleri geldiğini fark etti. Bayram Çakır isimli vatandaş sesin geldiği yere doğru gittiğinde gördükleri karşısında şaşkına döndü...

1 Mart Cuma günü sabaha karşı gerçekleşen olayda Çakır, evin bahçesine doğru adımını attığında bir bebeğin yüzükoyun bir şekilde toprak zeminde yattığını gördü...

"ÇIPLAK BİR ŞEKİLDE YERDE YATIYORDU"

Bebeğin etrafında herhangi bir kişinin bulunmaması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evin bahçesine bırakılan bebeği sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri bebeği hastaneye götürerek, yoğun bakıma aldı. Polis ekipleri bebeği bulan şahsın ifadesini alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Olayın yaşandığı apartmanda oturan Nermin Çakır, "Üst komşu seslendi aşağı indim. Çocuğu aldım sardım eşimle beraber, sonra üst komşu da geldi polisi çağırdık. Onlar geldi çocuk çıplak daha yeni doğmuş ve sağ, eşimle beraber polisi aradık. Sabahtan beri de karakolda önce polis geldi sonra ambulans geldi hastaneye götürdüler" dedi.

Olayla ilgili konuşan Refika Bolat, "Buraya toprağın üstüne bebek bırakmışlar ama yüzükoyun bırakmışlar bilmiyoruz ambulans götürmüş bebeği. kimin bıraktığını bilmiyoruz. Şu an polisler inceleme yapıyorlar Topraklı bölgeye bırakmışlar" dedi.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Pendik bebek
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