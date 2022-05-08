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Yer: Samsun! Sevgilisine bu mesajı attıktan sonra silahla kendisini vurdu

08.05.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da bir kadın, sevgilisine 'Hakkını helal et, seni seviyorum' yazılı mesaj gönderdikten sonra silahla kendini vurdu. Kendisini karın boşluğundan vurup ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken polis, ifadesini almak üzere sevgilisi B.B.'yi karakola götürdü.

Yer: Samsun! Sevgilisine bu mesajı attıktan sonra silahla kendisini vurdu

Olay, Samsun İlkadım'da meydana geldi. 25 yaşındaki N.B. isimli kadın sevgilisine 'Hakkını helal et, seni seviyorum' mesajı gönderdikten sonra kendisini vurdu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken polis, ifadesini almak üzere sevgilisi B.B.'yi karakola götürdü.

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SEVGİLİSİNİN İKNA ÇABALARINA RAĞMEN KENDİSİNİ VURDU

Olay, saat 16.00 sıralarında İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. N.B., aynı evde birlikte yaşadığı B.B.'ye, 'Hakkını helal et, seni seviyorum' diye mesaj gönderdi. Mesajın ardından birlikte yaşadıkları eve koşan B.B., N.B.'yi elinde tabanca ile görünce ikna etmeye çalıştı. B.B.'nin çabalarına rağmen N.B. tabancayı karnına ateşledi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sevis ekipleri, N.B.'yi ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.

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HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

N.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, B.B. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Samsun
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