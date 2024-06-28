Yer: Sultanbeyli! Doğumda vücudunda unutuldu, 10 ay sonra fark ettiler! Talihsiz kadın "Ölümden döndüm" diyerek anlattı

İstanbul Ümraniye'de yaşayan Frangiz Ergashova, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 34 haftalık oğlunu dünyaya getirmek için özel bir hastanede doğuma girdi. Sezaryen ile doğumu gerçekleştirilen Frangiz Ergashova, 2 gün sonra hastaneden taburcu edildi. Doğumdan sonra karnındaki ağrıların lohusalık döneminde görülmesi normal olduğunu düşünen Ergashova yaklaşık 3 ay sonra devam eden ağrı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Gittiği hastanede yaşadığı sıkıntıları anlatan Ergashova, doktordan 'Kabız olabilirsin' cevabını aldı.

Frangiz Ergashova, ısrarla ağrısı olduğunu söylemesine rağmen, doktor antibiyotik yazdıktan sonra hastaneden ayrıldı. Ergashova, uzun bir süre aldığı antibiyotikler nedeniyle emziremediği çocuğunu mamayla besledi. Ağrıları artarak devam eden Ergashova, geçtiğimiz Mayıs ayında farklı bir hastaneye başvurdu. Şikayetlerini doktora anlatan Ergashova'dan tomografi çektirilmesi istendi. Tomografiye bakan doktor, Ergashova'nın karnın sol tarafında yabancı bir cisim olduğunu fark etti. Sonuçlardan sonra Ergashova'nın karnındaki cisim 10 ay sonra ameliyat ile alındı.

Ergashova'nın eşi Serkan Demir, "Huzursuzuz, çocuğumuz iyi büyümedi, eşimin estetik olması gerekiyor, psikolojisi bozuldu. Hastanelere karşı çok acı çektik. Dava açtık şu an süreç devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

İHMAL YÜZÜNDEN 10 AY AĞRI ÇEKTİ

Hastanede yapılan kontrollerde ve çekilen tomografide sonra Frangiz Ergashova ameliyata alındı. Ameliyattan sonra Ergashova'nın karnında doğum sonrası unutulan 15 santimetre büyüklüğünde gazlı bez olduğu ortaya çıktı. Frangiz Ergashova, 10 aydır yaşadığı ağrılara ihmalin neden olduğunu öğrendi. Umut Can ismini verdikleri oğlunun doğumdan sonra 12 gün boyunca küvezde kaldığını söyleyen aile, durumunun şu an iyi olduğunu belirterek hastaneden ve doktordan şikayetçi oldu.

"ÇOCUĞUN ÇIKIŞINI YAPABİLMEK İÇİN PARANIN TAMAMINI İSTEDİLER"

Yaşadıkları zorlu süreci anlatan Ergashova'nın eşi Serkan Demir, "Eşim 34 haftalık hamileydi, kontrol amaçlı gittik hastaneye kaydımızı yaptılar. Özel bir hastaneydi. Doktor eşimi muayene etti, ‘doğum başlamış, zaten çocuk 36-37 haftalık. Bir açılma var, acil doğuma almamız gerekiyor’ dedi. Eşimin herhangi bir sancısı yoktu. Apar topar eve gelip eşimin elbiselerini aldım. O sırada eşimi ameliyata almışlar doğum gerçekleşmiş.

Çocuğun nefes darlığı olduğunu söylediler ve acil küveze almaları gerekiyormuş. İlk önce kayıt açtırmamız gerekiyormuş ücreti yatırıp. Ben de hızlıca kayıt yaptırdım. Çocuğu gördüm o sırada mosmordu, 3 saat sonra küvezde bir daha gördüm. Günlüğüne bir belirlediler yüksek bir meblağda, çocuk dedikleri gibi nefes alamıyordu. Doğumu 34 haftalıkken olmuş bize 36-37 haftalık dedi. 9 gün küvezde yattıktan sonra benden paranın tamamını yatırmamı istediler.

O süreçte biraz sıkıştım sağdan soldan borç aldım. Çocuğun çıkışını yapabilmek için paranın tamamını yatırmamı istediler. 12. gün çocuğu bıraktılar o süreçte her gün Sultanbeyli’ye gidiyordum, eşim süt sağıyordu süt götürüyordum. Çocukta sarılık hastalığı vardı bu sefer Ümraniye’de bir hastaneye götürdük. kontrolleri yapıldı ilaç tedavisi uygulandı. Yaklaşık bir ay sürdü iyileşmesi. Huzursuzuz çocuğumuz iyi büyümedi, eşimin estetik olması gerekiyor, psikolojisi bozuldu. Hastanelere karşı çok acı çektik. Dava açtık şu an süreç devam ediyor.

Elimizden geleni yapacağız, bizim canımız yandı başkasının canı yanmasın. Başhekimliğe gittik bize ameliyat masrafı, çocuk masrafları için 300 bin liralık bir para teklif ettiler. Bu konu burada kapansın dediler. Bizden önce 4-5 kişi dava açmışlar hastaneye, biraz vurdumduymazlık, sorumsuzluk var hastanede. Sağlık Bakanlığı’ndan bunun önüne geçmesine talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Konuyla ilgili konuşan anne Farangiz Ergashova, "Ağrılarım başladı, akıntı oluyordu sürekli, doğumdan sonra normal olabileceğini düşündüm. 2. doğumumdu. 2-3 ay geçti hala devam ediyor ve iyi değilim, belim ağrıyor. Sonra eşim beni hastaneye götürdü hastanede de aynı şekilde anlattım. Yabancı cismi hissettiğimi söyledim bir ağırlık var dedim, kabız olabilirsin dediler. Bana antibiyotik yazdılar. İlaçlar antibiyotik olduğu için emziremedim çocuğu ve sürekli mamayla besledik. Ağrılarım olduğu için çocuklarımı bakamıyordum.

Başka bir hastaneye gittik sertliği söyledim, tomografi çekildi, ameliyat olmanız gerekiyor dediler. Ameliyatta sargı bezi gibi bir şey çıktı ve iltihaplanmış. 15 cm sargı bezi var dediler. Sargı beziyle gezmişim, içimde iltihaplanmış. İki çocuğum annesiz kalabilirdi. Ölümden döndüm diyebilirim" dedi. Hastane yönetimi ise iddialara cevap vermedi. (DHA)







