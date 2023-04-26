Yer: Sultangazi... Amcasına kızdı, yaptığı şaşkına çevirdi! O anlar kamerada

İstanbul'da olay 21 Nisan Cuma gecesi saat 02.45 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı apartmanda oturduğu amcasıyla anlaşmazlık yaşayan M.S.B., çöp atma bahanesiyle evden çıktı. Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde amcasına ait park halindeki aracın yanına gelen M.S.B., önce elindeki çöpü attı ardından da üzerindeki sopayı çıkararak, amcasına ait aracın önce aynasını ardından da camlarını kırdı. M.S.B. daha sonra olay yerinde uzaklaştı.

AMCA, YEĞENİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Sabah saatlerinde aracının yanına gelen M.S.B.'nin amcası, aracının aynasının parçalandığını, camlarının kırıldığını gördü. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen araç sahibi, aracına zarar veren kişinin öz yeğeni olduğunu fark etti. Amca, görüntülerle birlikte Polis merkezi amirliğine giderek, yeğeninden şikayetçi oldu.

O ANLAR KAMERADA

M.S.B.'nin 21 Nisan Cuma günü güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüsünde önce elindeki çöp attığı ardından da amcasının aracının yanına gelerek elindeki sopayla önce aracın sağ aynasını ardından da, camlarını parçaladığı kameralara yansıyor. M.S.B.'nin elindeki sopayı saklayarak olay yerinden uzaklaştığı da görülüyor.

Yine 31 Mart Cuma sabaha karşı kameraya yansıyan görüntülerde ise, M.S.B.'nin amcasına ait aracın ilk önce dikiz aynasına sopayla vurduğu ardından da aracın camlarına defalarca vurarak camlarını kırdığı anlar dikkat çekiyor.

(DHA)

