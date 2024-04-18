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  4. Yer: Tokat! Feci kaza kameraya böyle yansıdı

Yer: Tokat! Feci kaza kameraya böyle yansıdı

18.04.2024 10:04
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Tokat'ta otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saatlerinde Reşadiye ilçesi Bereketli beldesi Çakraz Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

Tali yoldan çıkan A.G.'nin (61) kullandığı otomobil ile M.A. (64) idaresindeki beton mikseri çarpıştı.

Kaza nedeniyle araç tarlaya, otomobilde bulunan bir yolcu da yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi gönderildi.

Kazada 2 sürücü ile otomobildeki G.E. (61) ve S.G. (60) yaralandı.

Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü A.G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat kaza
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