Yer: Tokat! Feci kaza kameraya böyle yansıdı

Kaza, dün saatlerinde Reşadiye ilçesi Bereketli beldesi Çakraz Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.
Tali yoldan çıkan A.G.'nin (61) kullandığı otomobil ile M.A. (64) idaresindeki beton mikseri çarpıştı.
Kaza nedeniyle araç tarlaya, otomobilde bulunan bir yolcu da yola savruldu.
Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi gönderildi.
Kazada 2 sürücü ile otomobildeki G.E. (61) ve S.G. (60) yaralandı.
Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü A.G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)