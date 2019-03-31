Yerel seçim sonuçları 2019! Meral Akşener'den ilk açıklama

Meral Akşener'in açıklamalarından satırbaşları:



"Öncelikle Afrin'deki şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralımıza da acil şifalar diliyorum. Ayrıca Saadet Partisi'nin sandık görevlisi 3 arkadaşımızı kaybettik. Onlara da rahmet diliyorum, başsağlığı diliyorum. Konya'daki Saadet Partisi adayını biz de destekliyor idik.

Aziz Milletim, öncelikle seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Hangi parti olursa olsun sandığa gidip iradesini belli eden vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Muhtar, Belediye üyesi, Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkanı seçilen kardeşlerime başarılar diliyorum. Milletime hayırlı hizmetlerde bulunmalarını temenni ediyorum.

Bu seçimin galibi Millet İttifakı'dır, İYİ Parti'nin bu ittifaka kattığı güç ortadadır. Muhalefet partileri de attıkları her adımı hesaplamak zorundadıri, bu bir zorunluluk ve milletimizin emridir. Bu seçimde birlik, kardeşlik, sevgi kazandı. İftira değil iyilik kazandı. Bu seçimin en kıymetli sonucu budur. Tenceresi kaynamayan kadınlari, iş bulamayan gençler, ürünü para etmeyen çiftçiler, siftah yapamayan esnaf kazandı. Bu seçimin sonucuna yendik demeyeceğiz. Yalnızca milletimizin sorunlarına çözüm yolunda alınmış bir başarıdır. Dünden daha büyük bir kararlılıkla milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Burada İYİ Partili seçmenlerime sesleniyorum, sevinç gösterilerinden kaçının, arkadaşlarınızı, dostunuzu incitmeyin. Bu bir sonuç değil, aksine bir başlangıçtır. Asıl görev şimdi başlıyor. Bugünden itibaren tüm gücümüzle çalışacağız.