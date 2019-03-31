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Yerel seçim sonuçları 2019! Meral Akşener'den ilk açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 23:35 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart 2019 Mahalli Seçimleri hakkında açıklamalarda bulunuyor. İstanbul'daki seçim sonucuna ilişkin açıklamada bulunan Akşener, "İstanbul'da herhangi bir yanlışlık yapılamayacağını düşünüyorum, çünkü Türkiye'de yaşayan herkesin gözü İstanbul'daki sandık sonuçlarının üzerindedir. İmamoğlu henüz verilerin girilmediği ilçelerle kazanmış olacaktır" dedi.

Yerel seçim sonuçları 2019! Meral Akşener'den ilk açıklama

Meral Akşener'in açıklamalarından satırbaşları:

"Öncelikle Afrin'deki şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralımıza da acil şifalar diliyorum. Ayrıca Saadet Partisi'nin sandık görevlisi 3 arkadaşımızı kaybettik. Onlara da rahmet diliyorum, başsağlığı diliyorum. Konya'daki Saadet Partisi adayını biz de destekliyor idik.

Aziz Milletim, öncelikle seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Hangi parti olursa olsun sandığa gidip iradesini belli eden vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Muhtar, Belediye üyesi, Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkanı seçilen kardeşlerime başarılar diliyorum. Milletime hayırlı hizmetlerde bulunmalarını temenni ediyorum.

Bu seçimin galibi Millet İttifakı'dır, İYİ Parti'nin bu ittifaka kattığı güç ortadadır. Muhalefet partileri de attıkları her adımı hesaplamak zorundadıri, bu bir zorunluluk ve milletimizin emridir. Bu seçimde birlik, kardeşlik, sevgi kazandı. İftira değil iyilik kazandı. Bu seçimin en kıymetli sonucu budur. Tenceresi kaynamayan kadınlari, iş bulamayan gençler, ürünü para etmeyen çiftçiler, siftah yapamayan esnaf kazandı. Bu seçimin sonucuna yendik demeyeceğiz. Yalnızca milletimizin sorunlarına çözüm yolunda alınmış bir başarıdır. Dünden daha büyük bir kararlılıkla milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Burada İYİ Partili seçmenlerime sesleniyorum, sevinç gösterilerinden kaçının, arkadaşlarınızı, dostunuzu incitmeyin. Bu bir sonuç değil, aksine bir başlangıçtır. Asıl görev şimdi başlıyor. Bugünden itibaren tüm gücümüzle çalışacağız.

Cumhurbaş milleti germeyin, yormayın, bıktırmayın. Yarından itibaren düşmanlık söylemine son verin. Böyle yapmanız milletin hayrına ve sizin yararınızadır. Atacağınız her doğru adımda destekleyececiğimizi, Türk milleti adına karşınızda duracağımızı bilin. Milletimize kibirle, üstten bakmaya devam ederseniz, Türk milleti sahipsiz değildir.

Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, demokratik tercihini yapan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Uşak ve Balıkesir'de Millet İttifakı'nın adayları İsmail Ok bey kardeşimiz ve orada bulunan bazı karışıklıkların giderilmesi için 2 milletvekili arkadaşımız hem Balıkesir'e hem de Uşak'a hareket etmişlerdir. İkisinde de adaylarımız öndedir, bir manipülasyon yapılmak istenmektedir. Milletin tercihlerine saygı duymak, demokrasinin emridir. Hepinize saygılar sunuyorum"

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