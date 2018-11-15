Yerel seçimde yeni ittifak! CHP, İYİ Parti'den sonra Saadet Partisi'yle görüşecek

Muhalefet, 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde yapılacak iş birliği için önceki gün ilk resmi adımı attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in beraberlerinde heyetlerle yaptıkları görüşmenin ardından iki partinin genel merkezlerinde de moraller hayli yüksek. GazeteDuvar'dan Özlem Akarsu Çelik, İYİ Parti henüz bir yıllık bir parti ve ilk kez yerel seçime girecek. 24 Haziran’ın ardından yaşanan iç tartışmalardan, çalkantıdan kısa sürede çıkmayı başaran İYİ Parti, kendisini bir kez daha “kilit parti” olarak görüyor. CHP’de ise yerel seçim, başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere partinin yönetim kadrosu için hayati önem taşıyor. MÜZAKERELERİ BÜLENT TEZCAN İLE KORAY AYDIN YÜRÜTECEK 24 Haziran seçimleri öncesi CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmelerinde İYİ Parti’nin çıtayı CHP’nin beklentisinin epey üstüne koyması CHP’de şaşkınlık yaratmıştı. İYİ Parti beklentilerini yine yüksek tutacağa benziyor ama bu kez taraflar birbirlerini çok daha iyi tanıyor.

Bundan sonra iki parti arasındaki müzakereleri CHP adına Bülent Tezcan, İYİ Parti adına da Koray Aydın yürütecek. CHP PM üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile İYİ Parti’nin Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, liderler düzeyindeki ilk temasın öncesinde iki kez görüşerek karşılıklı nabız yoklamışlardı. Kılıçdaroğlu’nun bundan sonrası için de bu görevi MYK üyesi bir isim yerine Bülent Tezcan’a emanet etmesinin nedeninin, “Tezcan’ın 24 Haziran ittifak görüşmelerinde oynadığı etkin rol ve bu konudaki tecrübesi” olduğu ifade ediliyor. SAADET PARTİSİ İLE DE GÖRÜŞÜLECEK CHP, seçim iş birliğine dair ilk adımı İYİ Parti ile attı, sırada Saadet Partisi var. CHP, Saadet Partisi ile de yakında görüşmeye hazırlanıyor. CHP adına SP ile ön görüşmeleri yapması ve müzakereleri sürdürmesi en muhtemel isim ise CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekâroğlu. İYİ Parti, bu süreçte HDP’nin adını ancak olumsuzlamak için alacağa benziyor. AK Parti’nin HDP ile ittifak yapacağını ima eden açıklamalar da milliyetçi oyları konsolide etme taktiği gibi görünüyor.

ANKETLERE VE MEDYANIN TUTUMUNA GÜVEN YOK CHP ve İYİ Parti’nin genel başkanlar düzeyinde gerçekleştirdiği ilk görüşmenin ardından yapılan temkinli açıklamalar ortaya koydu ki, taraflar bu kez her açıdan azami özen gösterecekler çünkü pek çok konuda endişeliler. İki partinin de tecrübeli isimleri “sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer” misali, bu kez (şimdilik) kamuoyu yoklamalarına şüpheyle yaklaşıyorlar. Bir yerel seçim için, adaylar açıklanmadan yapılan anketlerin asla gerçeği yansıtmayacağı, bu anketlerin bir kısmının manipülasyon amacı taşıdığı belirtiliyor. Medya konusunda da yorumlar birbirine yakın. Ana akımın tek ses olduğu bu dönemde medyanın, muhalefet ittifaklarının seçmende umut yaratacak bir hamlesine hak ettiğince yer vermeyeceğini ifade ediyorlar. Adayların yıpratılmaya çalışılacağı, dezenformasyona başvurulacağı gibi daha kötümser senaryoları dillendirenler de var. İYİ Parti ise maruz kaldığı medya ambargosunu delmenin yollarını arıyor. Genel Başkan Meral Akşener ve bazı parti yöneticileri İstanbul’da önemli medya kuruluşlarını ziyaret edecekler.

İDEOLOJİ DEĞİL GARANTİLİ ADAYLIKLAR KONUŞULUYOR Bir aday adayının nasıl olup da üç siyasi partiyle anıldığını sorduğum bir İYİ Parti yöneticisi şu yorumu yaptı, “İdeolojiler yerine garanti adaylıkların konuşulduğu enteresan bir seçime gidiyoruz. Eskiden adaylar, ‘kazanamasam da partimin oyunu arttırayım’ derdi, şimdi ise herkes garantili yer istiyor. Biz, biz olmazsak başkası, o olmazsa bir başkasına gidecek”… Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere birden fazla partiye göz kırpan aday adaylarının sayısı görünenden daha fazla. Özellikle de kritik belediyelerde. GÖRÜŞMEDE KONUŞULAN İLLER İYİ Parti Genel Merkezinde gerçekleşen o görüşmede, CHP heyeti, bazı belediyelerin ancak İYİ Parti ile yapılacak iş birliğiyle alınabileceğini söyledi. CHP’nin ittifakla alınabileceğine inandığı illerin en başında da Ankara ve İstanbul geliyor. Antalya, Adana, Eskişehir, Mersin, Manisa, Hatay, Denizli gibi büyükşehir belediyelerinin de iki partinin ittifakıyla alınabileceği düşünülüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de bu iller arasında gösteriliyordu. Ancak CHP dün 147 belediye başkan adayının listesinde Balıkesir Büyükşehir adayını da açıkladı. Balıkesir, İYİ Parti’nin de hem adayına hem oyuna güvendiği bir il. Burası için nasıl bir anlaşmaya varılacağı şimdilik merak konusu. Bunlar en fazla konuşulanlar. Başka iller ve ilçeler de çok yakında müzakere masasında ele alınacak.