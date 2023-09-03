Yerel seçimler için çok konuşulacak iddia: İzmir'de Tunç Soyer aday olmayabilir

Eski devlet Bakanı Prof. Dr. Ahat Andican, Gazeteci Bahar Feyzan, Star Gazetesi Yazarı Resul Tosun, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster ve Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, tv100'de Kübra Par'la Farklı Açılar'a konuk oldu.

ÇOK KONUŞULACAK İZMİR İDDİASI

Gazeteci Bahar Feyzan yerel seçimlerde aday olacaklarını açıklayan CHP'li belediye başkanlarının CHP'de nasıl karşılandığına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

"BAŞKAN ADAYI TUNÇ SOYER OLMAYABİLİR"

Bahar Feyzan'ın açıklamaları şu şekilde:

İstanbul ve Ankara tüm süreçten ayrı tutuluyor CHP’de o yüzden CHP’nin ağırlığı var önemli. En uygun açıklama Ekrem Beyin açıklaması ama Mansur Beye de kimse kırgın değil. Fakat Tunç Soyer’in açıklaması çok erken bulunmuş. İzmir’in Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer olmayabilir.





