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Yerel seçimler için çok konuşulacak iddia: İzmir'de Tunç Soyer aday olmayabilir

03.09.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlere doğru geri sayım başlarken İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de mevcut başkan Tunç Soyer adaylığını açıkladı. Soyer'in adaylık açıklaması sonrası oraya atılan bir iddia ise gündem yarattı. Gazeteci Bahar Feyzan, CHP'de bir rahatsızlık olduğunu iddia ederken "İzmir’in Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer olmayabilir." dedi.

Yerel seçimler için çok konuşulacak iddia: İzmir'de Tunç Soyer aday olmayabilir

Eski devlet Bakanı Prof. Dr. Ahat Andican, Gazeteci Bahar Feyzan, Star Gazetesi Yazarı Resul Tosun, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster ve Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, tv100'de Kübra Par'la Farklı Açılar'a konuk oldu.

ÇOK KONUŞULACAK İZMİR İDDİASI

Gazeteci Bahar Feyzan yerel seçimlerde aday olacaklarını açıklayan CHP'li belediye başkanlarının CHP'de nasıl karşılandığına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

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"BAŞKAN ADAYI TUNÇ SOYER OLMAYABİLİR"

Bahar Feyzan'ın açıklamaları şu şekilde:

İstanbul ve Ankara tüm süreçten ayrı tutuluyor CHP’de o yüzden CHP’nin ağırlığı var önemli. En uygun açıklama Ekrem Beyin açıklaması ama Mansur Beye de kimse kırgın değil. Fakat Tunç Soyer’in açıklaması çok erken bulunmuş. İzmir’in Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer olmayabilir.

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Tunç Soyer Yerel seçim İzmir

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