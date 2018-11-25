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Yerel seçimlere aylar kala İstanbul'da Binali Yıldırım krizi

SEÇİM HABERLERİ  | 25.11.2018 09:57 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde İstanbul'un ilçeleri için belirlenen adaylara itiraz etmesi üzerine adaylığının açıklanmasının ertelendiği öne sürüldü.

Yerel seçimlere aylar kala İstanbul'da Binali Yıldırım krizi

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün büyükşehir ve illerin arasında yer aldığı 40 belediye başkanı adayını açıklarken, İstanbul'un ilçelerinin aday belirlemesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 10 ili erteledi.

İstanbul, Ankara ve İzmir milletvekilleri de aday açıklaması için dün İstanbul'a çağrılmıştı. İstanbul'a adaylığına kesin gözüyle bakılan Binali Yıldırım'ın ilçelerde belirlenen adaylardan bazılarına itiraz ettiği, ilçe adayları netleştirilinceye kadar adaylığının açıklanmasının ertelenmesine karar verildiği kaydedildi.

Erdoğan ile bu süreçte iki kez görüşen Yıldırım'ın, hemşehrisi de olan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in yeniden aday gösterilmesini istediği ileri sürüldü.

Yıldırım'ın başka ilçelerle ilgili olarak da itirazlarını dile getirdiği belirtildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
DEĞİL TÜRKİYE DEĞİL İLÇELERİ KITALARI BUZULLARI OKYANUSLARI O DEVASA ZANNETTİĞİN DÜNYA EVRENDE NE KADAR YER KAPLIYOR BİR BAK?BU MUHTEŞEM İLİM GÜÇ KUDRET YARATAN KURAN I KERİMDE VE GÖNDERDİĞİ PEYGAMPERİ (PEYGAMBERLERİ ) İLE HERŞEYİ AYAN BEYAN AÇIKLIYOR İNSAN BUNCA NİMETE ŞÜKRETMESİ GEREKEN İNSAN NE YAPIYOR? DALIYOR DÜNYAYA,SONRA OSMANLICILIK ŞUCULUK BUCULUK ATATÜRKÇÜLÜK SOLCULUK SAĞCILIK İSLAMCILIK OYNUYOR.HAKİKİ MÜMİN OLACAKSIN,THAKKADÖNMÜŞ DÜRÜST AHLAKLI HARAM DAN SAKINAN İYİLİK YAPAN ALEMLERİN RABBİNE İBADET EDEN.HEYKELLERLE ŞUNLA BUNLA UĞRAŞMAYAN HAKİKATİ GÖREN.YOSUZLUK YAPMAYAN ÇALMAYAN...
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