'Yeri itibarıyla hassas...' Bingöl’deki depremin ardından Naci Görür harita üzerinde göstererek uyardı

Bingöl'de meydana gelen depremden sonra gözler uzmanların açıklamalarına çevrildi. AFAD'ın büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladığı depremden sonra Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından bir harita paylaşarak uyarıda bulundu.

"BU BÖLGE STRES TRANSFERLERİNİN OLDUĞU BÖLGE"

Naci Görür paylaşımında "Demirkanat-Kiğı/Bingöl’de 4,0 deprem oldu. Bu bölge stres transferlerinin olduğu bölge. Muhtemelen son transfer 6 Şubat depremleri. Daha önce de açıkladığımız gibi, Erzincan-Karlıova arasında, Karlıova-Bingöl arasında dikkatli olunmasını uyarmıştık." ifadelerini kullandı.

"YERİ İTİBARIYLA HASSAS, ÖZENLİ OLMAKTA YARAR VAR"

Görür paylaşımının devamında ise "Şimdiki deprem de DAF’ın Göynük koluna paralel batıdaki bir fay zonu içinde meydana geldi. Yeri itibarıyla hassas, özenli olmakta yarar var. Belki de deprem dirençli yerleşim alanları çalışmasına buradan başlamalı. Sevgiyle" dedi.