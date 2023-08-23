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  4. 'Yeri itibarıyla hassas...' Bingöl’deki depremin ardından Naci Görür harita üzerinde göstererek uyardı

'Yeri itibarıyla hassas...' Bingöl’deki depremin ardından Naci Görür harita üzerinde göstererek uyardı

23.08.2023 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD, Bingöl'de saat 11.19'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurmuştu. Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir uyarı geldi. "Bu bölge stres transferlerinin olduğu bölge" diyen Görür, "Yeri itibarıyla hassas, özenli olmakta yarar var" ifadelerini kullandı.

'Yeri itibarıyla hassas...' Bingöl’deki depremin ardından Naci Görür harita üzerinde göstererek uyardı

Bingöl'de meydana gelen depremden sonra gözler uzmanların açıklamalarına çevrildi. AFAD'ın büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladığı depremden sonra Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından bir harita paylaşarak uyarıda bulundu.

"BU BÖLGE STRES TRANSFERLERİNİN OLDUĞU BÖLGE"

Naci Görür paylaşımında "Demirkanat-Kiğı/Bingöl’de 4,0 deprem oldu. Bu bölge stres transferlerinin olduğu bölge. Muhtemelen son transfer 6 Şubat depremleri. Daha önce de açıkladığımız gibi, Erzincan-Karlıova arasında, Karlıova-Bingöl arasında dikkatli olunmasını uyarmıştık." ifadelerini kullandı.

"YERİ İTİBARIYLA HASSAS, ÖZENLİ OLMAKTA YARAR VAR"

Görür paylaşımının devamında ise "Şimdiki deprem de DAF’ın Göynük koluna paralel batıdaki bir fay zonu içinde meydana geldi. Yeri itibarıyla hassas, özenli olmakta yarar var. Belki de deprem dirençli yerleşim alanları çalışmasına buradan başlamalı. Sevgiyle" dedi.

NACİİ

Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem

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deprem Bingöl Prof. Dr. Naci Görür naci görür

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