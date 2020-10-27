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Yerleşme kanaması (üstüne görme) nedir, neden olur?

Perihan Gövel Perihan Gövel
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yerleşme kanaması, kadınların sıklıkla merak ettiği konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle anne adaylarını ilgilendiren bu konuyu sizler için araştırdık. Yerleşme kanaması nedir ve neden olur? İşte cevaplar…

Yerleşme kanaması (üstüne görme) nedir, neden olur?

İçindekiler

  • Yerleşme kanaması nedir?
  • Yerleşme kanaması nasıl olur?
  • Yerleşme kanaması ne zaman olur?
  • Yerleşme kanaması kaç gün sürer?
  • Yerleşme kanaması adetten kaç gün önce olur?
  • Yerleşme kanaması kaçıncı haftada olur?
  • Yerleşme kanaması her kadında olur mu?
  • İlişkiden kaç gün sonra yerleşme kanaması görülür?
  • Yerleşme kanaması idrarla beraber gelebilir mi?
  • Yerleşme kanaması zamanını hesaplayabilir miyim?
  • Yerleşme kanaması en erken ne zaman olur?
  • Yerleşme kanaması hamilelik belirtisi olarak görülebilir mi?
  • Yerleşme kanaması sırasında vücutta ne gibi değişiklikler gözlenebilir?

Yerleşme kanaması anne adaylarını kafasını kurcalayan konuların başında gelir. Sık sık regl kanamasıyla karıştırılıp endişe yaratabilir. Yerleşme kanaması ne zaman olur, adet kanamasıyla nasıl ayırt edilir gibi birçok sorunuzu bu yazıda aydınlatıyoruz. Gelin birlikte inceleyelim!

Yerleşme kanaması nedir?

Yerleşme kanaması adet dönemlerinden 2-5 gün önce gözlenen, halk arasında “üstüne görme” olarak da bilinen pembe ya da kahverengi kanamalara denir. Leke tarzında kanamalardır ve adet başlangıcıyla karıştırılabilir.

Yerleşme kanaması nasıl olur?

Yumurta ve sperm hücreleri döllendikten sonra zigot oluşumu gerçekleşir. Zigot kısa süre içerisinde hücre çoğalmasıyla embriyoya dönüşür. Gebeliğin gerçekleşmesi için embriyonun anne karnında rahime tutunması gerekir. İşte bu süreçte embriyo rahim iç duvarına (endometrium tabakası) tutunmaya çalışırken rahim iç duvarı kalınlaşır ve kan damarlarında zengin hale gelir. Salgılanması ve kanlanması artan rahim iç duvarında bazen küçük sızıntı şeklinde pembe kahverengi kanamalar meydana gelebilir. Vücut dışına salgı ile karışık kan çıkabilir. Bu kanamalara yerleşme kanaması adı verilir. Regl kanından farklı özellikte olan yerleşme kanaması rengi pembe-kahverengi olarak gözlenir ve genellikle 1-3 gün içinde azalarak biter. Regl döneminde göre kanama miktarı çok daha az olur.

Yerleşme kanaması ne zaman olur?

Yumurtlama gerçekleştikten 6. ile 12. günler arasında herhangi bir günde gerçekleşir. Genellikle 8. ve 9. günlerde gözlemlenir. Yerleşme kanaması hesaplayıcı metotlarda kesin zamanı tespit etmek; adet döngünüze, yumurtlama döneminize ve gebelik için embriyonun tutunma zamanına bağlıdır.

Yerleşme kanaması kaç gün sürer?

Yerleşme kanaması genellikle 1-3 gün arasında sürer ve bu sürede azalarak biter. Bu süreçte kanama azalarak bitmiyorsa veya çok ağrı duyuluyorsa en kısa sürede doktora gidilmelidir.

Yerleşme kanaması adetten kaç gün önce olur?

Yerleşme kanaması adet döneminden 2-5 gün öncesinde olur.

Yerleşme kanaması kaçıncı haftada olur?

Yerleşme kanaması genellikle döllenme gerçekleştikten sonraki 1. veya 2. haftada gözlemlenir.

Yerleşme kanamasını adet kanamasından ayıran özellikler nelerdir?
Regl kanaması dediğimiz kanama türü yumurtanın, sperm ile döllenmemesi durumunda gerçekleşir. Yumurta, kalınlaşan rahim iç duvarı ile (endometrium) beraber kanla vücut dışına atılır. Genellikle 3-7 gün arasında süren yoğun kanamalardır. Rengi genel seyirde parlak kırmızı tonlarında gözlemlenir. 28 günde bir gerçekleşir.

Yerleşme kanamasında ise yumurtanın döllenmesi ve embriyo oluşumu söz konusudur. Embriyonun rahime tutunması sırasında rahim iç duvarı yani endometrium tabakasının salgı düzeyi fazlasıyla yükselir. Rahim duvarının beslenmesi amacıyla kanlanma yani beslenme düzeyi de aynı şekilde artar. Embriyonun tutunması sırasında bu salgılama ve kanlanma artışıyla beraber dışarıya salgıyla karışık kan atımı gözlemlenebilir.

Yerleşme kanaması rengi pembe veya kahverengidir. Yoğun bir kanama değildir. Lekelenme şeklinde gerçekleşir. Yerleşme kanamasının kıvamı daha yoğundur ve akıntı formunda gözlemlenir. Adet kanaması ise daha akışkan ve hafif kıvamlıdır.

Yerleşme kanaması adetteki gibi sancılı/ağrılı bir süreç yaşatmaz. Yerleşme kanaması sadece embriyonun rahim iç duvarına tutunması sırasında gözlemlenirken; adet kanaması her ay düzenli olarak gerçekleşen bir kanama türüdür.

Yerleşme kanaması 1-3 gün sürerken adet kanaması 3-7 gün arasında hatta bazen 10 güne kadar uzayabilmektedir. Eğer kanamanız miktar bakımından çok yoğunsa, azalarak bitmiyorsa veya ağrılı bir süreç yaşatıyorsa en kısa sürede doktora başvurmalısınız.

Yerleşme kanaması her kadında olur mu?

Yerleşme kanaması her hamilelikte görülmez. Anne adayları bazen yerleşme kanaması görülmemesinden dolayı hamile olmadığı yanılgısına düşebilir. Bazen de adet kanamasıyla karıştırdıkları için endişeye kapılabilirler. Her kadında görülmeyen bu kanama türü, 1-3 gün içinde tamamen azalarak biter. Yerleşme kanaması kadınların yaklaşık yüzde 25’inde görülür. Yani her 4 kadından 1’inde görülebilir.

İlişkiden kaç gün sonra yerleşme kanaması görülür?

Genellikle birliktelikten sonraki 6. veya 12. günler aralığında gerçekleşir. Kesin zamanı döllenmenin ne zaman olduğuna ve embriyonun endometrium yani rahim iç duvarına ne zaman tutunduğun bağlı olarak değişebilmektedir.

Yerleşme kanaması idrarla beraber gelebilir mi?

Bazen kanama süresince kan idrarla karışabilir ve idrar pembe tonlarında gözükebilir. Fakat kanlı idrar durumuyla karıştırılmamalıdır. İdrarda sürekli kan gözlemleniyor ve yerleşme kanamasından bağımsız şekilde kanlı idrar görülüyorsa kişi başka hastalıklardan şüphelenmeli ve en kısa zamanda doktora başvurmalıdır.

Yerleşme kanaması zamanını hesaplayabilir miyim?

Yerleşme kanaması hesaplayıcıları kullanırken bilmeniz gereken temel şey adet döngünüzdür. Yerleşme kanaması regl kanamasının olacağı günden genellikle iki-dört gün önce gerçekleşir. Ancak kişiye göre bazen gün aralığı esneyebilmektedir.

Yerleşme kanaması en erken ne zaman olur?

Yerleşme kanaması en erken döllenme sonrası 6. ve 12. günler arasında gerçekleşir. Sıklıkla 8. ve 9. günlerde görülmektedir.

Yerleşme kanaması hamilelik belirtisi olarak görülebilir mi?

Yerleşme kanaması hamilelik belirtisi olarak kabul edilmemelidir. Hamilelik şüphesi duyuluyorsa mutlaka gebelik testi yaptırılmalıdır.

Yerleşme kanaması sırasında vücutta ne gibi değişiklikler gözlenebilir?

  • Kabızlık
  • İştahsızlık
  • Ruh halinde değişiklikler (sinirlilik gibi ani duygusal değişimler)
  • Vücut ısısında değişiklikler
  • İdrara çıkma sıklığı artışı
  • Hafif düzeyli sancı ve kramplar
  • Ciltte akne artışı ve yağlanma

https://pixabay.com/photos/girl-baby-belly-blue-boy-child-18918/
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