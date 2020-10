Yerleşme kanaması (üstüne görme) nedir, neden olur?

Yerleşme kanaması adetteki gibi sancılı/ağrılı bir süreç yaşatmaz. Yerleşme kanaması sadece embriyonun rahim iç duvarına tutunması sırasında gözlemlenirken; adet kanaması her ay düzenli olarak gerçekleşen bir kanama türüdür.

Yerleşme kanaması her kadında olur mu?

Yerleşme kanaması her hamilelikte görülmez. Anne adayları bazen yerleşme kanaması görülmemesinden dolayı hamile olmadığı yanılgısına düşebilir. Bazen de adet kanamasıyla karıştırdıkları için endişeye kapılabilirler. Her kadında görülmeyen bu kanama türü, 1-3 gün içinde tamamen azalarak biter. Yerleşme kanaması kadınların yaklaşık yüzde 25’inde görülür. Yani her 4 kadından 1’inde görülebilir.

İlişkiden kaç gün sonra yerleşme kanaması görülür?

Genellikle birliktelikten sonraki 6. veya 12. günler aralığında gerçekleşir. Kesin zamanı döllenmenin ne zaman olduğuna ve embriyonun endometrium yani rahim iç duvarına ne zaman tutunduğun bağlı olarak değişebilmektedir.

Yerleşme kanaması idrarla beraber gelebilir mi?

Bazen kanama süresince kan idrarla karışabilir ve idrar pembe tonlarında gözükebilir. Fakat kanlı idrar durumuyla karıştırılmamalıdır. İdrarda sürekli kan gözlemleniyor ve yerleşme kanamasından bağımsız şekilde kanlı idrar görülüyorsa kişi başka hastalıklardan şüphelenmeli ve en kısa zamanda doktora başvurmalıdır.

Yerleşme kanaması zamanını hesaplayabilir miyim?

Yerleşme kanaması hesaplayıcıları kullanırken bilmeniz gereken temel şey adet döngünüzdür. Yerleşme kanaması regl kanamasının olacağı günden genellikle iki-dört gün önce gerçekleşir. Ancak kişiye göre bazen gün aralığı esneyebilmektedir.