HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yeterli gelmedi! NASA, daha fazlasını istiyor: Bir değil, iki değil tam üç tane sipariş etti

Yeterli gelmedi! NASA, daha fazlasını istiyor: Bir değil, iki değil tam üç tane sipariş etti

24.10.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA, Ay görevleri için daha fazla uzay aracı istiyor. Ajans, ticari ortağı Lockheed Martin'den Artemis programının bir parçası olarak astronotları Ay'a uçuracak üç yeni uzay aracı talep etti. Bu uzay araçları NASA'ya yaklaşık 2 milyar dolara mal olacak.

Yeterli gelmedi! NASA, daha fazlasını istiyor: Bir değil, iki değil tam üç tane sipariş etti

NASA, Artemis görevleri kapsamında Ay'a yeniden dönmeyi hedefliyor. Böylece 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı eski şöhretini yeniden kazanmak isteyen ajans, çalışmalarına hızla başladı. Bu çalışmaların en önemli ayağını oluşturan ancak uzun zamandır ertelenen Artemis 1 görevinin yakında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Fakat bugün ilginç bir haber gündeme geldi. Habere göre, NASA, yaklaşan Artemis Ay görevleri için daha fazla uzay aracı istiyor.

NASA'DAN 2 MİLYAR DOLARLIK SİPARİŞ

Gizmodo'nun haberine göre, uzay ajansı, ticari ortağı Lockheed Martin'den yaklaşık 2 milyar dolara üç Orion uzay aracı daha sipariş etti.

Orion
(Fotoğraf: Lockheed Martin)

Şirket halihazırda iki Orion uzay aracını NASA'ya teslim etti. Artemis 3'ten 5'e kadar olan görevler için ise üç tane daha uzay aracı şu anda inşa halinde.

NASA'dan 9 ay sürecek UFO çalışması! Gizem çözülecek mi?NASA'dan 9 ay sürecek UFO çalışması! Gizem çözülecek mi?

Yeni nesil mürettebat modülü, astronotları Ay'a ve muhtemelen gelecekte Mars gibi daha başka yerlere taşımak için tasarlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zamanının büyük kısmını bilgisayar başında geçirenler için çok amaçlı monitör stantlarıZamanının büyük kısmını bilgisayar başında geçirenler için çok amaçlı monitör stantları
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdilerSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler
Zelenskiy o ülkenin liderini hedef aldı! "Kişisel olarak güvenmiyorum"Zelenskiy o ülkenin liderini hedef aldı! "Kişisel olarak güvenmiyorum"
Anahtar Kelimeler:
NASA

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

Kadirov’un çocukları babalarına ‘esir asker’ hediye etti…

Kadirov’un çocukları babalarına ‘esir asker’ hediye etti…

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

İlginizi Çekebilir

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Apple ve Samsung'un amiral gemisi telefonlarını sizin için karşılaştırdık!

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Apple ve Samsung'un amiral gemisi telefonlarını sizin için karşılaştırdık!

Estetik operasyonun ardından uçağa bindi! Kafası patlayınca...

Estetik operasyonun ardından uçağa bindi! Kafası patlayınca...

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.