Yeterli gelmedi! NASA, daha fazlasını istiyor: Bir değil, iki değil tam üç tane sipariş etti

NASA, Artemis görevleri kapsamında Ay'a yeniden dönmeyi hedefliyor. Böylece 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı eski şöhretini yeniden kazanmak isteyen ajans, çalışmalarına hızla başladı. Bu çalışmaların en önemli ayağını oluşturan ancak uzun zamandır ertelenen Artemis 1 görevinin yakında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Fakat bugün ilginç bir haber gündeme geldi. Habere göre, NASA, yaklaşan Artemis Ay görevleri için daha fazla uzay aracı istiyor.

NASA'DAN 2 MİLYAR DOLARLIK SİPARİŞ

Gizmodo'nun haberine göre, uzay ajansı, ticari ortağı Lockheed Martin'den yaklaşık 2 milyar dolara üç Orion uzay aracı daha sipariş etti.



(Fotoğraf: Lockheed Martin)

Şirket halihazırda iki Orion uzay aracını NASA'ya teslim etti. Artemis 3'ten 5'e kadar olan görevler için ise üç tane daha uzay aracı şu anda inşa halinde.

Yeni nesil mürettebat modülü, astronotları Ay'a ve muhtemelen gelecekte Mars gibi daha başka yerlere taşımak için tasarlandı.



