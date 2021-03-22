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Yetiştirme yurdundan kaçan 3 kız çocuğu bulundu

22.03.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan kız yetiştirme yurdundan kaçan 3 kız çocuğu, jandarma ve polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

Yetiştirme yurdundan kaçan 3 kız çocuğu bulundu

Arifiye ilçesinde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı kız yetiştirme yurdundan önceki gün kaçan S.A. (14), H.B. (14) ve Y.K. (16), Pamukova ilçesinde yardım istemek için girdikleri bir pastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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2 GÜN SONRA KAÇMIŞLAR

Görüntüleri izleyen jandarma ve polis ekipleri dün, kaçan 3 çocuğu bularak kız yetiştirme yurduna teslim etti. Kızların, ailelerinden savcılık talimatıyla geçici süreyle alınarak yurda yerleştirildikleri, 2 gün sonra da kaçtıkları belirtildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Sakarya
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