Yetiştirme yurdundan kaçan 3 kız çocuğu bulundu

Arifiye ilçesinde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı kız yetiştirme yurdundan önceki gün kaçan S.A. (14), H.B. (14) ve Y.K. (16), Pamukova ilçesinde yardım istemek için girdikleri bir pastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

2 GÜN SONRA KAÇMIŞLAR

Görüntüleri izleyen jandarma ve polis ekipleri dün, kaçan 3 çocuğu bularak kız yetiştirme yurduna teslim etti. Kızların, ailelerinden savcılık talimatıyla geçici süreyle alınarak yurda yerleştirildikleri, 2 gün sonra da kaçtıkları belirtildi.

(DHA)

