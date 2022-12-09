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Yıkık, dökük, kirli hatta doğal gazsız... İstanbul'da harabe ev için istenen kira dudak uçuklattı

09.12.2022 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da fahiş fiyata harabe sunan ev sahiplerine bir yenisi daha eklendi. Nefes almanın bile imkansız olduğu daire için istenen kira şaşkına çevirdi. Ev sahibi, yıkık, dökük, kirli hatta doğal gazsız evine 6 bin TL kira istedi. Ayrıca, penceresi duvara açılan daireyle ilgili de ev sahibi 6 bin TL'de depozito istedi.

Yıkık, dökük, kirli hatta doğal gazsız... İstanbul'da harabe ev için istenen kira dudak uçuklattı

İstanbul'da son yılda kira fiyatları aldı başını gitti. Artan kira fiyatlarıyla birlikte fahiş fiyata harabe sunan ev sahiplerine bir yenisi daha eklendi. Zeytinburnu'nda bulunan 3 katlı binanın girişindeki harabe bir daire için istenen kira dudak uçuklattı. Duvarları yıkık, dökük ve kirli olan evin penceresi de duvara açılıyor. 6 bin TL kira istenen daire için bir de 6 bin depozito istendi.

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YIKIK, DÖKÜK HATTA KİRLİ

Duvarları, banyosu ve mutfağı 4 tarafı perişan... Ev sahibinin gün yüzü görmeyen eve istediği kira dudak uçuklattı. Fahiş fiyata harabe sunan ev sahiplerine bir yenisi daha eklendi. 3 katlı binanın girişinde bulunan dairede nefes almak bile imkansız. Bir ev sahibi Zeytinburnu'ndaki yıkık, dökük, kirli hatta doğal gazsız evine 6 bin TL kira istedi. Asgari ücretten bile fazla para ödenmesi istenen evin duvarlarında çatlaklar, rutubet izleri vardı. Banyosunun hali de haraptı.

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'EVDE BAYAN OTURMAYACAK VE KİRACI TEMİZ' OLACAK ŞARTI

Show Haber'in haberine göre 6 bin TL depozito isteyen ev sahibinin başka talepleri de vardı. Evinde oturacak kişinin bayan olmamasını isteyen ev sahibi, kirden geçilmeyen evinde oturacak kişinin temiz olmasını da istedi. Penceresi duvara açılan dairenin kira fiyatı da pazarlığa kapalıydı.

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İstanbul Zeytinburnu Kira

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