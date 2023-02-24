Yıkım sırasında fark edilmiş helikopter desteği istenmişti! Sayı 13 oldu... Çalışmalar sona erdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden bir tanesi de Diyarbakır. Bölgede çok sayıda bina yıkılırken büyük can kayıpları da verildi. Öte yandan Yenişehir ilçesindeki 4 bloklu Galeria Sitesi'nin depremlerde 1 bloğu yıkıldı. Burada 89 kişi yaşamını yitirdi. Sonrasında diğer blokların da yıkılmasına karar verilmişti. Ekipler, yıkım için harekete geçmiş ancak sitede çok sayıda kedi olduğu yönünde ihbarlar alınmıştı. Bunun üzerine ekipler, dron yardımıyla sitedeki kedileri tespit etmeye başlamıştı. Kurtarma çalışmalarında önemli bir gelişme oldu. İşte detaylar...

2 TSK HELİKOPTERİ DE KATILDI

Kurtarma çalışmasına, Şırnak'ın Silopi ilçesinden gelen 2 TSK helikopteri de eşlik etti.

HALATLA İNİP İNCELEME YAPTILAR

Helikopterlerden halatla indirilen ekipler, katlarda inceleme yaptı.

Dün 8 kedinin kurtarıldığı sitede, bu sabah 4 kediye daha ulaşıldı.

Kedilerin ilk muayenesi, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı'nca yapıldı.

'Meloş' isimli kedi de sahibi Ali Atilla Sütşurup'a teslim edildi.

KURTARILAN KEDİ SAYISI 13’E ÇIKTI!

Son olarak, Diyarbakır'da, ilk 4 katı alışveriş merkezi, 8 katı konut olan, depremde 4 bloktan 1'inin çökmesi sonucu 89 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin ise yaralandığı Galeria Sitesi'nde yıkım sırasında fark edilip, kurtarılan kedi sayısı, 13'e çıktı.

ÇALIŞMA SONA ERDİ

Bina içinde dron ile yapılan incelemede başka bir canlıya rastlanmayınca çalışmalar sona erdi.

Gözyaşları içerisinde 'Zeno' adlı kedisine kavuşan aile kurtarma ekibine teşekkür etti. (DHA)



