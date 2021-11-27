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  4. Yılbaşı için hazırlamışlar! Tonlarca ele geçirildi

Yılbaşı için hazırlamışlar! Tonlarca ele geçirildi

27.11.2021 02:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri'de, üretiminin yapılığı depoya yapılan baskında, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı tespit edilen 4 ton sahte alkol ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yılbaşı için hazırlamışlar! Tonlarca ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelindeki eğlence mekanlarına yılbaşı öncesi dağıtılmak üzere Silivri'de bir depoda sahte alkol üretiminin yapıldığı bilgisine ulaştı.

Sahte alkol can aldıSahte alkol can aldı

Ekipler, Alipaşa Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'ndeki depoda üretilen sahte alkolün Beylikdüzü'nde bulunan bir başka depoya taşınarak, burada etiketlendikten sonra piyasaya dağıtıldığını belirledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Silivri ve Beylikdüzü'ndeki depolara eş zamanlı baskın yapan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Dağıtım yapmak üzere sahte alkolün yüklendiği kamyonet, depodan çıkış yapacağı sırada durduruldu.

4 TON SAHTE ALKOL

Depoda bidonlara doldurulmuş halde 4 ton sahte alkol ele geçirildi. Sahte alkolün doldurulduğu bidonlara, piyasada bilinen etil alkol etiketleri yapıştırılarak orijinal süsü verildiği belirlendi. Ele geçirilen sahte alkol ile üretimin yapıldığı malzemeler, kamyona yüklenerek emniyetin Kumkapı'da bulunan deposuna götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Silivri sahte içki
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