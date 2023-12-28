Yılbaşı tatili öncesi korkutan uyarı! 10 kişinin öldüğü kazayı hatırlatıp uyardı: ‘Önümüzdeki 3 gün gece yola çıkmayın!’

Türkiye, bugün Sakarya'da meydana gelen kaza haberiyle güne uyandı. Çok sayıda aracın karıştığı katliam gibi kazada 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı. Kazaya ana neden olarak oluşan yoğun sis gösterildi. Yolun İstanbul yönü saatler sonra trafiğe açılırken uzman isimlerden dikkat çeken bir uyarı geldi.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, vatandaşları gece yolculuğu konusunda uyararak "İstanbul, Bolu, Ankara, Balıkesir otoyolları. Ankara, Konya, Antalya, İzmir (Afyon, Eskişehir) yollarında. Niğde, Konya, Karaman, Kayseri... Önümüzdeki 3 gün gece yola çıkmayın bu yollarda." dedi.

"TAKİP MESAFESİNİN AKILALMAZ KISA OLDUĞU ANLAŞILIYOR"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen şunları aktardı:

“Sis ulaşımda en etkili meteorolojik hadisedir. Birinci etki yolda kayganlığı artırır ikincisi görüş mesafesi. Tabii sürücü cahilliği bunun üzerinde ve en etkili olandır. Kazadaki fren izlerine baktım takip mesafesinin akılalmaz kısa olduğu anlaşılıyor.

Sis pazar gününe kadar devam edecek.

İstanbul, Bolu, Ankara, Balıkesir otoyolları. Ankara, Konya, Antalya, İzmir (Afyon, Eskişehir) yollarında. Niğde, Konya, Karaman, Kayseri… Önümüzdeki 3 gün gece yola çıkmayın bu yollarda. Tatile gidiyorsunuz belki ama başka yere gitmeyin!”

"YOLLARDA ÇOK DİKKATLİ OLUNMALI"

Hava Forum sosyal medya hesabından yapılan uyarıda da bu sabah yaşanan katliam gibi kazaya dikkat çekilerek "Bölgede yoğun sis vardı. 5-6 gün sisli hava devam edecek. Yollarda çok dikkatli olunmalı..." ifadeleri kullanıldı.







