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Yılbaşı yoğunluğu! Bodrum'a 24 saatte 15 bin araç girdi... Kilometrelerce kuyruk oluştu

31.12.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıla Muğla’nın Bodrum ilçesinde girmek isteyenler kilometrelerce araç kuyrukları oluşturdu. Bodrum’a son 24 saatte 15 bin araç girişinin olduğu bildirildi. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de vatandaşların yeni yıla huzurlu ve güvenli bir şekilde girebilmeleri için ilçe girişinde sıkı tedbirler uyguladı.

Yılbaşı yoğunluğu! Bodrum'a 24 saatte 15 bin araç girdi... Kilometrelerce kuyruk oluştu

2023 yılına Bodrum’da girmek isteyen vatandaşlar, Cuma ve Cumartesi günü Bodrum’a geldi. İlçeye gelen tatilciler, şehir merkezi ve ana arterlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araç kuyruklarının Jandarma Kavşağı’ndan Eski Hastane Kavşağı’na kadar uzadığı görüldü. Ana yoldan ilerleyemeyen araçlar, yan yollardan ve kaldırımlardan gitmeye çalıştı.

Konacık Atatürk Bulvarı’nda da uzun araç kuyrukları oldu. Yeni Hastane Kavşağı’ndan başlayan kuyruk, Bitez Kavşağı’nı aştı. Araçlar, kilometrelerce tampon tampona gitti. Ambulanslar zaman zaman güçlükle ilerledi.

JANDARMA SIKI KONTROL UYGULADI

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Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzurlu ve güvenli bir şekilde girebilmeleri için ilçe girişinde sıkı tedbirler uyguluyor. Araçları tek tek kontrol eden ekiplere narkotik arama köpeği “Efor” da destek oluyor. Jandarma ekipleri, trafik kuralları hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Bodrum’a son 24 saatte 15 bin aracın girdiği öğrenildi.

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Bodrum esnafı da yılbaşı için misafirlerine çeşitli programlar hazırlıyor. İşletmeci Candan Topdemir, yılbaşında kanun sanatçısı Aycan Adalı’nın mekanlarında sahne alacağını ifade ederek, “Bizim işimiz eğlendirmek. Bodrum’un en iyisi Aycan Adalı sahne alacak. Misafirlerimiz yiyecek, içecek ve eğlenecekler. Bodrum yine çok hareketli. Trafikten bunu anlayabiliyoruz. Rezervasyonlarımız iyi. Misafirlerimizi üzmeyecek bir bütçe yapmaya çalıştık” dedi. Yılbaşı gecesi, Bodrum’da ünlü sanatçı Teoman sahne alacak. (İHA)

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Bodrum yeni yıl

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