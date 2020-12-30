Yıldız çekimleri yapmak geçiş açı kamera için hayal olacak

Google Pixel 5 ve 4a 5G kullanıcıları artık yıldızların fotoğraflarını çekmek için ultra geniş kameralarını kullanamıyor. Görünüşe göre Google, Google Kamera 8.1 güncellemesiyle merceğin astrofotografi özelliklerini kaldırdı. Bu özellik, Pixel 4’ün satış noktasıydı. Özellik normal ve telefoto kameralarda mevcuttu. 4a 5G ve 5 yeni geniş açılı lenslerle duyurulduğunda, özellik de bunlara eklendi. Şimdi bu özellik iki kameralı Pixel modellerinin elinden alındı.

ASTROFOTOGRAFİ ÖZELLİĞİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Astrofotografi özelliği, kullanıcıların gece gökyüzünü telefonlarını yukarı kaldırarak ve sabit tutarak, yakındaki bir nesnede dengeleyerek veya bir tripoda yerleştirerek yakalamalarını sağlıyor. Bu özellik telefonların diğer kameralarında hala mevcut, ancak Gece Görüş moduna gidip ultra geniş açılı kameraya geçerseniz artık “Astrofotografi için 1x’e yakınlaştır” şeklinde bir uyarı alacaksınız. Güncellemeden önce “Astrofotografi açık” yazıyordu.

Google, değişikliği neden yaptığını soran yorum taleplerine yanıt vermedi, ancak uyarıyı ekleyerek düşük ışıkta fotoğrafçılık destek belgesini güncelledi. Uyarıya göre Pixel 4a (5G) ve Pixel 5’te astrofotografi yalnızca 1x’e eşit veya daha büyük yakınlaştırma ayarlarında çalışıyor.