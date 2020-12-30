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Yıldız çekimleri yapmak geçiş açı kamera için hayal olacak

30.12.2020 09:58 | Son Güncelleme:
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Yıldız çekimleri yapmak geçiş açı kamera için hayal olacak

Google, Pixel modellerindeki astrofotografi modunu kaldırmaya hazırlanıyor.

Google Pixel 5 ve 4a 5G kullanıcıları artık yıldızların fotoğraflarını çekmek için ultra geniş kameralarını kullanamıyor. Görünüşe göre Google, Google Kamera 8.1 güncellemesiyle merceğin astrofotografi özelliklerini kaldırdı. Bu özellik, Pixel 4’ün satış noktasıydı. Özellik normal ve telefoto kameralarda mevcuttu. 4a 5G ve 5 yeni geniş açılı lenslerle duyurulduğunda, özellik de bunlara eklendi. Şimdi bu özellik iki kameralı Pixel modellerinin elinden alındı.

ASTROFOTOGRAFİ ÖZELLİĞİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Astrofotografi özelliği, kullanıcıların gece gökyüzünü telefonlarını yukarı kaldırarak ve sabit tutarak, yakındaki bir nesnede dengeleyerek veya bir tripoda yerleştirerek yakalamalarını sağlıyor. Bu özellik telefonların diğer kameralarında hala mevcut, ancak Gece Görüş moduna gidip ultra geniş açılı kameraya geçerseniz artık “Astrofotografi için 1x’e yakınlaştır” şeklinde bir uyarı alacaksınız. Güncellemeden önce “Astrofotografi açık” yazıyordu.

Google, değişikliği neden yaptığını soran yorum taleplerine yanıt vermedi, ancak uyarıyı ekleyerek düşük ışıkta fotoğrafçılık destek belgesini güncelledi. Uyarıya göre Pixel 4a (5G) ve Pixel 5’te astrofotografi yalnızca 1x’e eşit veya daha büyük yakınlaştırma ayarlarında çalışıyor.

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Çoğu kişi tarafından gözden kaçırılmayacak bir özellik olsa bile, yine de bir telefonun reklamını yapmak için kullanılan yazılım özelliklerinin değişmesi pek rastlanır bir durum değil. Tıpkı şimdilerde ücretli olan ama zamanında ücretsiz olarak lanse edilen Google Fotoğraflar’daki orijinal kalitede sınırsız depolama sunması gibi.

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