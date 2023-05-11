HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yıllardır hastası! Ayakkabılarını çıkarıp biniyor, brandaları öperek açıyor: "Hanım bulursun ama bu arabaları bulamazsın"

Yıllardır hastası! Ayakkabılarını çıkarıp biniyor, brandaları öperek açıyor: "Hanım bulursun ama bu arabaları bulamazsın"

11.05.2023 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da Abdullah Şimşek’in araba sevdası görenlerin ağzını açık bırakıyor. Şimşek, fabrikadan çıktığı haliyle aldığı km'si düşük 1993 ve 1994 model otomobil koleksiyonuna 35 bin km'de 1993 model bir araç daha ekledi. Şimşek, aracına toz kondurmuyor, ayakkabıyla araçlarına binmiyor ve üstüne örttüğü brandaları da öperek açıyor. Bu markada olan araçların yıllardır hastası olduğunu belirten Abdullah Şimşek, “Hanım bulursun ama bu arabaları bulamazsın. En azından bunlar yanlış yapmıyor” dedi.

Yıllardır hastası! Ayakkabılarını çıkarıp biniyor, brandaları öperek açıyor: "Hanım bulursun ama bu arabaları bulamazsın"

Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi'nde oto yıkama işiyle uğraşan 2 çocuk babası Abdullah Şimşek, 5 yıl önce parça ve boyası değişmeyen iki orijinal Doğan SLX marka otomobili satın aldı. Biri yeşil, diğeri bordo renkte olan otomobillerini aldığı günden bu yana kullanmayan Şimşek, özel yaptırdığı garajında araçlarına gözü gibi bakmaya başladı.

AW888859_04

YOK BÖYLE TUTKU! MUAYENEYE DE BİNMEDEN ÇEKİCİYLE GÖNDERİYOR

Ayakkabılarını çıkarmadan binmediği araçlarının tozunu alan Şimşek, aracını muayeneye de kaza veya çizik oluşur düşüncesiyle binmeden çekiciyle gönderiyor.

AW888859_15

Geçtiğimiz günlerde yine aynı marka 35 bin kilometrede 1993 model bir otomobil olduğu haberini duyan Şimşek, Manavgat’a otomobili çekiciyle almaya gitti. Şimşek, 385 bin liraya satın aldığı aracı çekiciye yükleyip evinin garajında diğer iki otomobilinin yanına koydu.

AW888859_06

Araçlarına toz kondurmayan, üstüne örttüğü brandaları da öperek açan Şimşek’in otomobil tutkusu görenlerin ise ağzını açık bırakıyor.

AW888859_08

Ayakkabılarını çıkartıp araçlarına öyle binen, bakıma dahi çekiciyle gönderen Şimşek, yeni gözdesini koleksiyonuna katmanın mutluluğunu yaşıyor.

AW888859_07

“BU ARAÇLAR EVİM GİBİ, İNSAN EVİNİN İÇİNE AYAKKABIYLA GİRER Mİ?”

Bu markada olan araçların yıllardır hastası olduğunu belirten Abdullah Şimşek, modeli düşük yeni aracının satılacağını duyar duymaz harekete geçtiğini anlattı. Şimşek, “Düşündüğümden daha güzel çıktı araç. 1993 model, 35 bin kilometrede ama daha 2 bin kilometre yol yapmış gibi. Arabayı görünce aşık oldum. Pırıl pırıl. Değişeni, hatası, boyası ve çiziği yok. Bu işin sevdalısı olunca kaç para olunca veresi geliyor adamın. Ben 385 bin liraya aldım. Bu paraya 2013-2015 model farklı güzel araçlar alınabilir ama bu işin sevdalısı olunca alıyoruz. Araca kıyamıyorsun, ayakkabıyla bile binemiyorum. Evin içine giriyormuş gibi hissediyorum kendimi. Evin içine ayakkabıyla girilir mi?” dedi.

AW888859_05

“HANIM BULURSUN AMA BU ARABALARI BULAMAZSIN”

Şimşek, üç otomobilini de çok sevdiğini ancak son aldığı aracın diğerlerine göre kendisi için daha gözde olduğunu ifade etti. Araç sevdası yüzünden eşinin zaman zaman kıskançlık yaptığını da aktaran Şimşek, “15-20 gündür arabayı alıp alamayacağım konusunda uyuyamadım. Ama aracı aldıktan sonra o gece rahatça uyudum. Eşim kıskansa neye yarar ki, benim için bu araba çok önemli. Hanım bulursun ama bu arabaları bulamazsın. İlla ki kıskançlık oluyor ama ben sevgimi bunlara veriyorum. En azından bunlar yanlış yapmıyor. Tüm sevgimi onlara veriyorum. Koleksiyon niyetiyle devam ediyorum. Daha büyük düşüncelerim de var” ifadelerini kullandı.

AW888859_11

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapının önünde duran arabayı eritti! Akılalmaz olay...Kapının önünde duran arabayı eritti! Akılalmaz olay...
Bakan Soylu konuşması sırasında müzik açan CHP standına tepki gösterdiBakan Soylu konuşması sırasında müzik açan CHP standına tepki gösterdi
Togg’un ekspertiz videosunu yayınladılar! Eksperi yapan usta o detay karşısında şaştı kaldıTogg’un ekspertiz videosunu yayınladılar! Eksperi yapan usta o detay karşısında şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
antalya Otomobil araba

En Çok Okunan Haberler

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Muharrem İnce adaylıktan çekildi!

Muharrem İnce adaylıktan çekildi!

Motor ehliyetlerinde yeni düzenleme!

Motor ehliyetlerinde yeni düzenleme!

Muharrem İnce hakkındaki paylaşımlara soruşturma

Muharrem İnce hakkındaki paylaşımlara soruşturma

'Ortada gerçek bir kaset yokken...' İnce sert konuştu 'Şerefsizliktir...'

'Ortada gerçek bir kaset yokken...' İnce sert konuştu 'Şerefsizliktir...'

Millet İttifakı'ndan peş peşe 'Bakanlık' açıklaması!

Millet İttifakı'ndan peş peşe 'Bakanlık' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Yapay zeka versiyonunu yarattı! 1000 tane sevgilisi oldu

Yapay zeka versiyonunu yarattı! 1000 tane sevgilisi oldu

İtalya şehir merkezinde patlama! Araçlar alevlerin arasında kaldı

İtalya şehir merkezinde patlama! Araçlar alevlerin arasında kaldı

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Babasının cesedini evinde derin dondurucuda sakladı! Nedeni şaşırttı

Babasının cesedini evinde derin dondurucuda sakladı! Nedeni şaşırttı

Canlı yayında saldırdı! 18 kez bıçakladı... Yetmedi kaynar su döktü

Canlı yayında saldırdı! 18 kez bıçakladı... Yetmedi kaynar su döktü

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.