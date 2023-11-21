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Yıllardır yanlış biliyormuşuz: Uzmanından kış çayı uyarısı!

21.11.2023 20:33 | Son Güncelleme:
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Havaların soğumasıyla beraber sıklıkla yapılan kış çayları hazırlanırken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Çayın faydasından tam verim almak için doğru demleme yöntemlerini bilmenizde fayda var. İşte uzmanından kış çayı uyarısı...

Yıllardır yanlış biliyormuşuz: Uzmanından kış çayı uyarısı!

Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, kış çayı hazırlarken; yaprakların, çiçeklerin demlenip, köklerin, kabukların ve meyvelerin kaynatılması gerektiğini söyledi. Arslan, özellikle kışın tüketilen bitki çayları hakkında uyarılarda bulundu. Her bitki çayının bir son kullanma tarihi olduğuna dikkat çeken Arslan, demleme teknikleri hakkında da tavsiyelerde bulundu.

rezene çayı

"BİTKİ ÇAYLARININ DA SON KULLANMA TARİHİ VAR"

Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, her bitki çayının bir son kullanma tarihi olduğundan bahsederek, “Havaların soğuması, kış aylarının yaklaşmasıyla bitki çaylarının tüketiminde artış olduğunu görüyoruz. Ihlamur, nane-limon, adaçayı, kuşburnu, ekinezya bu mevsimde en sık tercih ettiğimiz çaylar arasında yerini alıyor. Bu çayları alırken, hazırlarken dikkat etmemiz gereken noktalar olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Bitki çayları güvendiğimiz yerlerden alınmalı, depolandığı ortamın kuru, serin ve ışıktan uzak olup olmadığı sorgulanmalıdır. Üzerinde son kullanma tarihi olmayan, açıkta satılan, tazeliğine güvenmediğimiz bitki çayları tüketilmemelidir. Bitki çaylarının da bir son kullanma tarihi olduğu unutulmamalı, uzun süre muhafaza edilmemelidir” dedi.

ada çayı

"IHLAMUR KAYNATILMAMALI, DEMLENMELİ"

Arslan, özellikle ıhlamur bitkisinin demleme usulüyle hazırlanması gerektiğini belirterek, “Soğuk gecelerde ıhlamur kaynatmayı beslenme kültürümüzde sık görüyoruz ancak ıhlamur kaynatılmamalı, demlenmelidir. Çiçek, yaprak ya da uçucu yağ taşıyan çaylar infüzyon dediğimiz demleme yöntemi ile hazırlanmalıdır yani 1 su bardağı kaynatılmış, 5 dakika bekletilmiş suya 1 tatlı kaşığı kadar ıhlamur eklenmeli, 5 dakika bekleyip süzerek tüketilmelidir. Aynı yöntem adaçayı, rezene, melisa için de uygulanmalıdır. Aksi takdirde bu bitkiler kaynatıldıkça uçucu yağlar gideceği için bitki etkisini kaybetmeye başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

ıhlamur çayı

"YAPRAK VE ÇİÇEKLER DEMLENİR, KÖK, KABUK VE MEYVELER KAYNATILIR"

Arslan, demleme tekniklerinden bahsederek, “Kök, kabuk, meyve ve tohumlardan ise dekoksiyon dediğimiz kaynatma yöntemi ile çay hazırlanır. Belli miktardaki drog yani meyve, tohum ne ile çay hazırlıyorsak cam kaynatma kabına koyulur. Alüminyum olmamasına dikkat edilmelidir, çünkü drogla etkileşime girebilir. Hazırladığımız bitki karışımına, bu karışım kuşburnu, karanfil, tarçın, taze zencefil olabilir, belli miktar soğuk su eklenip kaynatılır. Kaynama başladıktan sonra 5-10 dakika kaynatmaya devam edilir, süzülüp tüketilir. Bitki çaylarından en iyi verimi alabilmek için ‘Yapraklar, çiçekler demlenir; kökler, kabuklar, meyveler kaynatılır.’ cümlesi hatırımızda kalmalıdır. 2 yaş altında çocuklar, kronik hastalığı olanlar, yaşlı bireyler hekim önerisiyle bitki çayı kullanmalıdır. Hiçbir bitki çayının tek başına zayıflamaya etkisi olmadığı unutulmamalıdır. Günde 1-2 fincan farklı bitki çayları tercih edip yetişkinler en az 8 bardak su tüketmeye özen göstermelidir” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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