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  4. Yılmaz Özdil'den 'kaçak villa' tartışmalarıyla ilgili ilk açıklama!

Yılmaz Özdil'den 'kaçak villa' tartışmalarıyla ilgili ilk açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 13:02 | Son Güncelleme

Bodrum Bitez'de 3 yıl önce 4.6 milyon liraya aldığı denize sıfır villaya kaçak eklentiler yapıldığı tespit edilen Yılmaz Özdil, eleştirilere yanıt verirken linç kampanyasına uğradığını iddia etti. Özdil, villa için "alt tarafı 2 oda 1 salon yazlık" ifadesini kullandı.

Yılmaz Özdil'den 'kaçak villa' tartışmalarıyla ilgili ilk açıklama!

Bodrum'un Bitez Mahallesi’nde yazar Yılmaz Özdil eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de Aktur A.Ş.'den 4.6 milyon liraya villa satın aldı. Yapı, yürürlükte olan imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu.

142.5 metrekareyi 310 metrekareye çıkardı kaçak yapılaşmayı İmar Barışı ile aştı.

Bodrum Belediyesi yapıya ilk olarak Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm-142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı tanzim ederek bir süre sonra yapı kullanım izin belgesi verdi.

TİCARİ ALAN KISMI VİLLAYA ÇEVRİLDİ

İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı, Özdil ailesi villaya çevirdi. Yapı ruhsatının tek katlı iki adet bitişik ofis ünitesi için düzenlendiği, ancak 142.5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekare haline gelen villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan yapıları kapsayan İmar Barışı'na başvurdu.

Ancak İmar Barışı sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi.

YIKIM 1 AYLIĞINA DURDURULDU

Özdil'in avukatının itirazı üzerine Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nce 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı alındı.

YILMAZ ÖZDİL'DEN AÇIKLAMA

Hedefteki Yılmaz Özdil, günler sonra eleştirilere Sözcü Gazetesindeki "Vicdanı olan herkes biliyor" başlıklı yazısında yanıt verdi.

Villa için "alt tarafı iki oda bir salon yazlık" ifadesini kullanan ve linç kampanyasına uğradığını iddia eden Özdil, "İlla yıkılacaksa yıkılır, hatta biz yıkarız, canımız sağolsun" diye yazdı.

Organize kötülükle karşı karşıya olduğunu iddia eden Özdil konuyla ilgilen mimar, mühendis ve avukatların her şeyi bildiğini belirterek "Vicdanı olan herkes biliyor. Müsterihiz." ifadelerini kullandı.

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