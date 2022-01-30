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Yine gündemde o var! Elon Musk'tan Kovid-19 kısıtlamalarıyla ilgili olay yaratacak sözler

30.01.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, yine Twitter'dan tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Halihazırda dünyanın en zengin insanı olarak nitelendirilen Musk, bir tweet'inde "Halkı yeterince korkutursanız, özgürlüğün kaldırılmasını talep ederler. Bu tiranlığa giden yol" ifadelerine yer verdi. Musk'ın bu sözleri, koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını hedef aldığı yönünde değerlendirildi.

Yine gündemde o var! Elon Musk'tan Kovid-19 kısıtlamalarıyla ilgili olay yaratacak sözler

Sosyal medyanın en dikkat çeken figürü olan Elon Musk, açıklamalarına devam ediyor. Daha önce kripto paralar, Kovid-19 kısıtlamaları ve daha sayamadığımız pek çok konu hakkında düşüncelerini paylaşan Musk, yine çok konuşulacak sözler sarf etti.

ELON MUSK: "BU TİRANLIĞA GİDEN YOL"

Elon Musk, yine tepkisini Twitter hesabı üzerinden dile getirdi. Musk, bir tweet'inde "Halkı yeterince korkutursanız, özgürlüğün kaldırılmasını talep ederler. Bu tiranlığa giden yol" dedi. Musk'ın bu sözleri, koronavirüs kısıtlamalarını hedef aldığı yönünde değerlendirildi.

Elon Musk

ÖLÜM ORANININ AÇIKLANMAMASINI SORGULADI

Kanadalı aşı karşıtı kamyon şoförlerinden oluşan ve kısıtlamaları kaldırmasına yönelik protesto düzenleyecek grubu destekleyen Musk, başka bir tweet'inde ise Birleşmiş Milletler'in (BM) 2020 dünya ölüm oranlarını açıklamamasından bahsetti. Ünlü milyarder, bunun garip göründüğünü dile getirdi.

PAYLAŞTIĞI GÖRSEL OLAY OLMUŞTU

Elon Musk, daha önce de söylediğimiz gibi düşüncelerini sık sık sosyal medya üzerinden paylaşan bir isim. Hatırlarsanız dünyaca ünlü milyarder, geçtiğimiz aylarda aşı hakkında bir görsel paylaşmış ve bu görsel çok fazla konuşulmuştu.

Musk'ın koronavirüs kısıtlamalarını hedef aldığı yönünde değerlendirilen yeni sözleri ise yine çok konuşulacak gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Elon Musk
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