Yine gündemde o var! Elon Musk'tan Kovid-19 kısıtlamalarıyla ilgili olay yaratacak sözler

Sosyal medyanın en dikkat çeken figürü olan Elon Musk, açıklamalarına devam ediyor. Daha önce kripto paralar, Kovid-19 kısıtlamaları ve daha sayamadığımız pek çok konu hakkında düşüncelerini paylaşan Musk, yine çok konuşulacak sözler sarf etti.

Elon Musk, yine tepkisini Twitter hesabı üzerinden dile getirdi. Musk, bir tweet'inde "Halkı yeterince korkutursanız, özgürlüğün kaldırılmasını talep ederler. Bu tiranlığa giden yol" dedi. Musk'ın bu sözleri, koronavirüs kısıtlamalarını hedef aldığı yönünde değerlendirildi.

If you scare people enough, they will demand removal of freedom. This is the path to tyranny.